Am persönlichsten sind Weihnachtsgrüße natürlich, wenn du sie mit einem Foto von dir und oder deiner Familie gestaltest. Idealerweise hast du ein solches Foto noch aus dem vergangenen Jahr oder du machst eines, sobald die ersten Weihnachtsmärkte öffnen. Dafür reicht in der Regel ein Foto mit dem Smartphone in halbwegs passabler Auflösung.

Nicht zu lange mit dem Druckauftrag warten

Denn du solltest dir mit dem Gestalten deiner Weihnachtsgrüße nicht zu viel Zeit lassen. Schließlich muss der beauftragte Dienst die Karten nach dem Gestalten noch drucken, sie müssen als Paket zu dir kommen und du musst sie dann noch adressieren und frankieren. Gerade, wenn der Weihnachtsgruß ins Ausland oder gar nach Übersee gehen soll, zählt auch jetzt schon jeder Tag.

Sei kreativ: Vielzahl an Möglichkeiten

Anbieter für den Druck von Grußkarten gibt es wie Sand am Meer. Bei unserer Auswahl für diesen Vergleich haben wir uns auf solche Anbieter beschränkt, die dir Karten in kleiner Auflage und einem persönlichen Foto produzieren. Ein wirklicher Preisvergleich ist jedoch kaum möglich, da die Preise je nach Kartenformat, Veredelung mit Goldfolie und ähnlichem, dem gewähltem Papier sowie der Höhe der Auflage unterschiedlich hoch ausfallen. Je kleiner die Auflage, desto höher der Stückpreis. Vielleicht lohnt es sich alleine deshalb, die Erbtante dieses Jahr auch mal wieder mit einem Weihnachtsgruß zu versorgen?!!?

Vier Anbieter im Vergleich

Um annähernd eine Vergleichbarkeit zu erhalten, haben wir als Referenzpreis eine Postkarte mit eigenem Motiv ohne Veredelung und bei “normalem” Papier mit einer Auflage von 50 Stück angenommen. Versand und Umschläge sind nicht berücksichtigt.

Kartenmacherei

Bei der Kartenmacherei kannst du einerseits normale Standard-Karten bestellen aber auch Weihnachtskarten mit Foto. Dabei hast du die Wahl zwischen Postkarten oder Klappkarten, die noch einen Umschlag benötigen. Dein Foto kannst du in fertige Vorlagen einfügen.

Besonders edel wirken die Karten, wenn du sie mit Gold- oder Silberfolie veredeln lässt. Die Kartenmacherei schmeißt seine Druckmaschinen schon ab einer Auflage von nur fünf Stück für dich an, der Versand zu dir kostet 3,95 Euro. Auch ein Expressversand ist möglich. Du solltest etwa zwei Tage einplanen, bis die fertigen Karten bei dir sind. Unsere Referenzkarte kostet bei der Kartenmacherei 1,25 Euro pro Stück (Weihnachtspracht).

Designer Weihnachtskarten

Der Anbieter Designer Weihnachtskarten hat ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Wenn du möchtest, kannst du Grafiker des Anbieters über das Onlinetool der Webseite damit beauftragen, dass sie deinen Weihnachtsgruß optisch ansprechend aufbessern. Du schickst dem Team deine Bilder, Grafiken und Texte und dort werden dir dann mehrere Vorschläge gemacht und zugeschickt. Erst wenn du einem Vorschlag zustimmst, geht der Auftrag in Druck. Das Ganze kostet 60 Euro extra.

Alternativ kannst du auch hier das Online-Tool nutzen, Postkarten und Klappkarten kreieren und auch mit Goldfolie Akzente setzen. Karten gibt es hier ab einer Auflage von 30 Stück, der Versand kostet 4,99 Euro oder mehr und du solltest drei bis vier Tage einplanen, bis die fertigen Karten bei dir sind. Unsere Referenz-Karte würde hier 1,76 Euro kosten.

Optimalprint

Optimalprint hat eine Reihe von Vorlagen online gestellt, die du nutzen kannst, um deine Fotos zu ergänzen. Unserer Referenzkarte bekommst du derzeit für 86 Cent. Auch die Lieferkosten schlagen mit ab 4,90 Euro nicht aus der Reihe, die Lieferzeit beträgt laut Anbieter drei bis vier Tage. Möglich macht das ein Rabatt, der nur noch wenige Tage gilt.

Vistaprint

Einer der wohl bekanntesten Online-Druckdienste ist Vistaprint. Der Anbieter hat die Zeit der vermeintlich kostenlosen Visitenkarten mit hohen Versandkosten längst hinter sich gelassen. Heute kannst du hier auch Weihnachtskarten bestellen. Auch Extras wie Folienprägung sind möglich. Wie bei den meisten Anbietern kannst du deine persönlichen Fotos in bestehende Motive einfügen. Die Druckerei arbeitet ab zehn Karten, Versandkosten beginnen bei 3,35 Euro. Aber Achtung: Die Versanddauer ist bei diesem Preis extrem lang. Willst du die Karten mit normaler Lieferzeit haben, dann verlangt Vistaprint ordentliche Aufschläge.

Unsere Referenzkarte gibt es leider nicht über den Online-Gestalter – Postkarten sind hier nicht vorgesehen. Eine eigene Druckdatei auf die Postkarte gedruckt würde hier 25 Cent kosten – der billigste der vier ausgewählten Anbieter.

Fazit: Darauf solltest du bei Weihnachtskarten achten

Die Gestaltungsmöglichkeiten der Online-Karten-Druckereien sind sehr unterschiedlich. Während an einer Stelle Fotos in vorgefertigte Designs geladen werden können und du anschließend noch die Schrift verändern oder gar vergolden kannst, bietet der andere dir nur das Hochladen eines fertigen Designs an.

Das Hochladen eines fertigen Designs ist zwar für jene Kunden, die sich mit Photoshop & Co auskennen, prima – für alle anderen Kunden aber nicht zumutbar. Wer will schon seine Weihnachtskarten mit Paint “gestalten”? Wer auch ohne eigene Grafik-Kenntnisse eine komplett individuelle Karte wünscht, der sollte einen Dienst mit Designer-Service nutzen, bei dem Grafiker sich um das Layout der Karte kümmern.

Die Kosten für die Karten können deutlich variieren und liegen bei unserer Referenzkarte und den ausgewählten Diensten zwischen etwa 80 Cent im Fall einer manuellen Gestaltung und 1,62 Euro. Hinzu kommen Versand zum Kunden und 60 Cent Porto pro Karte für den Weg zum Empfänger. Insgesamt musst du für deinen Weihnachtsgruß in unserem Beispiel also zwischen 1,20 Euro und 2,40 Euro pro Empfänger kalkulieren – dafür bleibst du aber sicher auch länger in Erinnerung als bei einer WhatsApp-Nachricht.

