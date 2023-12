Preis überrascht: smarte Sicherheitskameras müssen nicht teuer sein

Bist du über die Weihnachtstage unterwegs und machst dir daher Sorgen über eventuelle Einbrecher? Dann liefert dir Reolink jetzt die perfekten Angebote für ein ruhiges Gewissen. Der Hersteller haut seine verschiedenen Überwachungskameras und smarten Türklingeln aktuell nämlich bis zu 35 Prozent günstiger raus. Damit bist du für die Feiertage ideal vorbereitet und kannst dich auf das wesentliche konzentrieren: ein ruhige und sichere Weihnachtszeit mit der Familie. Wir geben dir hier einen Überblick über die verschiedenen Angebote von Reolink und zeigen, welche Sicherheitsgeräte sich für dich lohnen könnten. Echte Smart-Home-Fans freuen sich auch über solche smarten Gadgets als Weihnachtsgeschenk.

Überwachungskamera mit Solarpanel: Argus 3 Ultra

Ein absolutes Highlight unter den Reolink-Geräten ist in jedem Fall die Argus 3 Ultra Überwachungskamera. Denn bei dieser Kamera wird direkt auch ein passendes Solarpanel mitgeliefert. Dadurch geht dem Sicherheitsgerät nie der Strom aus – und auch lästiges Verkabeln mit deinem Stromnetz oder das Austauschen der Batterien bleibt dir hier erspart. Einfach anschließen, einrichten und schon geht’s los! Dafür bindest du die Kamera problemlos in dein WLAN-Netz ein (2,4/5GHz). Anschließend kannst du live mitverfolgen, was vor deiner Tür oder im Garten passiert. Alternativ können die Aufnahmen auch auf einer microSD-Karte gespeichert werden.

Damit du stets alles erkennen kannst, liefert dir die Argus 3 Ultra Überwachungskamera gestochen scharfe Bilder in 4K. Doch nicht nur das: Zusätzlich verfügt das Gerät über zahlreiche nützliche Funktionen für noch bessere Aufnahmen sowie deine Sicherheit. Dank eingebauten Spotlights entgeht der Reolink-Kamera beispielsweise auch nachts keine Bewegung. Apropos Bewegung: Über eine smarte Bewegungserkennung verfügt das Gerät selbstverständlich ebenfalls. In Kombination mit einer KI kannst du hierbei auch genau einstellen, wofür sich die Kamera einschalten soll. Dadurch löst auf Wunsch etwa deine Katze keine Aufnahme aus.

Das mitgelieferte Solarpanel sorgt für den nötigen Strom

Sollte es wirklich einmal zu einem möglichen Einbruch kommen, hat Reolink bei der Argus 3 Ultra Kamera ebenfalls vorgesorgt. Neben dem Lichtsignal gibt es nämlich ebenso eine Sirene, die eventuelle Eindringlinge abschreckt und Aufmerksamkeit schafft. Gleichzeitig bekommst du eine Push-Nachricht und E-Mail samt Screenshot, damit du auch direkt selbst informiert bist und reagieren kannst.

Während des Weihnachts-Sales von Reolink – der übrigens noch bis zum 22. Dezember läuft – streicht der Hersteller jetzt satte 32 Prozent vom UVP der Argus 3 Ultra Überwachungskamera samt Solarpanel. Dadurch kannst du dir das Gerät sowohl bei Amazon, als auch bei Reolink selbst für lediglich 129,99 Euro sichern.

→ Reolink Argus 3 Ultra mit Solarpanel für 129,99 Euro / auch bei Amazon erhältlich

Ideal für den Garten & Vorgarten: Outdoor-Kamera von Reolink

Wer auf das Solarpanel verzichten kann und noch etwas günstiger wegkommen möchte, sollte hingegen einen Blick auf die Reolink E1 Outdoor Pro Kamera werfen. Hier werden dir ebenfalls Aufnahmen in 4K geliefert – die dank Wi-Fi 6 Unterstützung blitzschnell und stets flüssig auf dein Smartphone oder deinen PC gestreamt werden können. Dem Gerät entgeht dabei wirklich nichts: Die Kamera kann sich nämlich um 355° drehen und um 50° neigen, um einen großen Bereich abzudecken. Zusätzlich verfügt sie über einen dreifachen, optischen Zoom, sodass selbst weiter entfernte Personen und Objekte zu sehen sind.

Auch in der Nacht liefert dir die Kamera gute Aufnahmen

In Kombination mit den Nachtsichtmodi und der intelligenten Erkennungs-Technologie bekommst du mit dieser Reolink Überwachungskamera ein äußerst hochwertiges Gadget für deine Sicherheit. Dabei kommt natürlich auch hier eine Sirene samt Lichtalarm für den Fall der Fälle zum Einsatz. Genauso wie die Argus 3 Ultra verfügt die Reolink E1 Outdoor Pro Kamera ebenso über ein Mikrofon und einen Lautsprecher. Dadurch kannst du mit einem Besucher oder Paketboten sprechen – und das selbst von unterwegs aus.

Mit einem aktuellen Angebotspreis von 127,99 Euro holst du dir mit der Reolink E1 Outdoor Pro Kamera also ein starkes Stück Technik für deine tagtägliche Sicherheit. Besonders cool bei allen Reolink-Geräten: Versteckte Kosten, etwa durch ein Abo oder für extra Funktionen gibt es keine! Außerdem benötigst du ebenfalls keinen Hub. Einmal gekauft, sind die verschiedenen Kameras sofort einsatzbereit.

→ Reolink E1 Outdoor Pro für 127,99 Euro / auch bei Amazon erhältlich

Smarte Türklingel mit Kamera & Lautsprecher

Auch fernab der Überwachungskameras liefert dir Reolink rund um die Weihnachtstage einige tolle Angebote. Da wäre zum einen die Reolink Video Doorbell PoE oder Wi-Fi. Während du das PoE-Modell für 92,99 Euro über ein Ethernet-Kabel mit dem Internet verbindest, kann die Wi-Fi-Variante für 103,99 Euro unkompliziert in dein WLAN-Netz eingebunden werden. Bei beiden Optionen kannst du für die Stromversorgung auch die bereits vorhandene Türklingelverkabelung nutzen.

Nach der blitzschnellen Installation liefert dir die Türkamera umgehend zahlreiche Vorteile. Allen voran die Kommunikation mit Besuchern. So kannst du beispielsweise dem Paketboten auch von unterwegs aus mitteilen, wo er das Paket verstecken soll. Angst vor einem Wolf im Schafspelz musst du dabei übrigens keine haben. Neben dem Audio-Signal liefert dir das Reolink-Gerät ebenso einen 2K-Videostream, welchen du direkt auf dein Smartphone überprüfen kannst.

Mit der smarten Türklingel hast du deinen Besuch im Blick

Für die Sicherheit ist mit der Türkamera dank Personenerkennung, Infrarot-LEDs für Nachtaufnahmen sowie dem breiten 180° Blickwinkel natürlich ebenfalls gesorgt. On top gibt’s auch noch einige praktische Einstellungsmöglichkeiten wie Bewegungszonen. Ebenfalls cool: Ein Reolink Chime – den du in der Wohnung an eine Steckdose anschließt – ist ebenso im Lieferumfang enthalten und informiert dich mit einem akustischen Signal über Besucher.

→ Reolink Video Doorbell PoE für 92,99 Euro / auch bei Amazon erhältlich

→ Reolink Video Doorbell Wi-Fi für 103,99 Euro / auch bei Amazon erhältlich

Das Rundumpaket von Reolink für deine Sicherheit

Abschließend wollen wir dir mit dem Reolink RLK12-800WB4 noch das absolute Komplettpaket vorstellen. Dieses Kit beinhaltet vier 4K-Kameras, einen 2 TB großen Aufnahme-Speicher sowie zahlreiche nützliche Funktionen rund um die smarte Personenerkennung, 2-Wege-Audio, Wi-Fi 6 sowie einen Alarm. Außerdem kannst du dieses Set nachträglich noch auf insgesamt 12 Kameras und bis zu 16 TB aufstocken. Wer ein großes Haus oder ein Unternehmen besitzt und dieses rundum absichern möchte, kann bedenkenlos zu diesem Kit greifen. Reolink bietet dir hier momentan einen Rabatt von 20 Prozent, wodurch noch 639,99 Euro auf der Rechnung stehen.

→ Reolink RLK12-800WB4 für 639,99 Euro / auch bei Amazon erhältlich

Das Komplettpaket: Mit vier Kameras und einem großen Speicher

Generell gibt es aktuell noch viele weitere Angebote von Reolink zu entdecken. Schau daher gerne auch auf der Aktionsseite oder dem Amazon-Store des Herstellers vorbei. Der Weihnachts-Sale läuft dabei noch bis zum 22. Dezember.