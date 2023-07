Letzte Chance: Amazon wirft 2 Mega-Blockbuster aus dem Programm

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich werden neue Streifen ergänzt, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, diese noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Prime Video: Letzte Chance für zwei Mega-Blockbuster

Der Große Gatsby

Mit 21.817 Bewertungen, 4,6 von 5 Sternen und zwei Oscars stellt das Drama „Der Große Gatsby“ einen echten Mega-Blockbuster dar. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman des US-amerikanischen Schriftstellers F. Scott Fitzgerald. In den 1920er-Jahren zieht der angehende Autor Nick Carraway nach New York, wo er den charismatischen Millionär Jay Gatsby kennenlernt. Dieser führt ihn in eine Welt voller Dekadenz und zur Schau gestellten Reichtums ein. Doch hinter dem geheimnisvollen Gatsby, der den amerikanischen Traum in vollen Zügen zu leben scheint, steckt viel mehr, als es den Anschein hat.

In die Rollen von Jay und Nick schlüpfen niemand anderes als Leonardo DiCaprio und Tobey Maguire. Darüber hinaus gehören auch Joel Edgerton (Obi-Wan Kenobi, Exodus: Götter und Könige, Star Wars), Elizabeth Debicki (Tenet, Guardians of the Galaxy Vol. 2, The Crown) und Jason Clarke (Terminator: Genisys, White House Down, Brotherhood) zum Cast. In dem Regiestuhl sitzt derweil der australische Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Baz Luhrmann.

Into The Wild

Auch der zweite Blockbuster, der demnächst aus dem Prime Video-Pragramm verschwinden wird, bietet 4,6 von 5 Sternen – diesmal jedoch bei 6.222 Bewertungen. Der Streifen lässt sich in den Kategorien Drama und Biografie verorten. Denn er basiert auf dem Leben des Christopher McCandless, der im Jahr 1992 mit lediglich 24 Jahren unter tragischen Umständen ums Leben kam. Im Film tritt der frischgebackene Absolvent eines Geschichts- und Anthropologiestudiums eine mehrjährige Reise an, die ihn in die Wildnis Alaskas führt. Denn als Aussteiger möchte er fernab der Zivilisation leben. Doch seine Reise findet ein tragisches und jähes Ende.

Die Hauptrolle übernimmt Schauspieler Emile Hirsch (Once Upon a Time in Hollywood, Lone Survivor, Killer Joe). Doch auch der restliche Cast ist ziemlich hochkarätig. Dazu gehören unter anderem Vince Vaughn, Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone und Kristen Stewart. Die Regie führte derweil Schauspieler und Regisseur Sean Penn.

