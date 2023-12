Aldi: Akku-Fahrradpumpe zum Discountpreis im Angebot

Reifen platt? Da muss die Pumpe her. Doch was früher Mühen mit einer Handpumpe bedeutete, geht heute fast wie von selbst; wenn man einen Akku-Handkompressor benutzt. Und einen solchen gibt es jetzt bei Aldi zum Sonderpreis zu kaufen. Immerhin ein Drittel des unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) lässt sich sparen, wenn man sich für den mobilen Mehrzweckkompressor von Provelo entscheidet, der jetzt im ALDI ONLINESHOP erhältlich ist.

Aldi: Mobiler Kompressor sorgt für Hilfe im Alltag

Das smarte Gadget eignet sich nicht nur, um Fahrradschläuche mit Luft zu füllen. Auch Fahrradreifen sind binnen weniger Augenblicke wieder aufgepumpt. Gleiches gilt für Alltagsgegenstände wie Bälle oder auch Luftmatratzen und anderes Spielzeug. Denn im Lieferumfang ist ein umfangreiches Adapter-Set inklusive. Der mobile Kompressor arbeitet mit einem maximalen Druck von 8,25 bar (120 PSI). Autoreifen werden mit bis zu 20 Litern pro Minute aufgefüllt. Und: Eine Abschaltautomatik verhindert Unfälle, sofern zuvor der gewünschte Druck eingestellt wurde.

Der Akku des 786 Gramm leichten Gadgets mit LC-Display ist 2.000 mAh groß. Der Dauerbetrieb des handlichen Alltagshelfers mit einem Schalldruckpegel von circa 90 dB kann laut Herstellerangaben bei bis zu fünf Minuten liegen. Praktisch: Bei Dunkelheit lässt sich ein integriertes LED-Arbeitslicht einschalten. Eine Wiederaufladung per USB-Kabel dauert maximal zwölf Stunden. Eine Aufbewahrungstasche ist ebenfalls Teil des Lieferumfangs.

Provelo mobiler Mehrzweckkompressor bei Aldi im Angebot.

Was kostet der Akku-Handkompressor von Provelo?

Aldi bietet den mobilen Mehrzweckkompressor von Provelo über seinen Webshop mit drei Jahren Garantie ab sofort für 39,99 statt regulär 59,99 Euro an. Einmalig kommen 5,95 Euro für den Versand dazu. In einem anderen Webshop konnten wir dieses Gadget nicht finden, weswegen ein Preisvergleich an dieser Stelle ausscheiden muss. Aber: Andere mobile Kompressoren mit Akku kosten nicht selten 50 Euro und mehr. Der Aldi-Preis lässt also auch bei diesem Helferlein, das ebenso beim Camping ein praktisches Extra darstellen kann, grüßen.