Jetzt zuschlagen: Aldi schleudert Werkzeugkoffer zum Top-Preis raus

Denn mit dem Scheppach Werkzeugkoffer TB94 hast du 95 große und kleine Werkzeuge jederzeit griffbereit, mit denen du Muttern und Sechskant-Schrauben problemlos lösen oder auch sicher verschrauben kannst. Denn mit dem praktischen Set erhältst du unter anderem nicht nur 18 1/2″ und 13 1/4″ Sechskant Steckschlüsseleinsätze, sondern auch 15 Bits sowie passende Kardangelenke, Umschaltknarren und Inbusschlüssel. Selbst 1/2″ Zündkerzeneinsätze (16 + 21 mm) sind im Lieferumfang inklusive.

Schrauber und Dreher zum Top-Preis bei Aldi kaufen

Das von Aldi und Scheppach angebotene Set ist darauf ausgelegt, unterschiedlichste Schraubarbeiten jederzeit komfortabel ausführen zu können. Mit passenden Verlängerungen und Gelenkaufsätzen arbeitest du mit optimaler Kraftübertragung und auch an schwer zugänglichen Stellen. Gefertigt ist das Werkzeug zum Teil aus langlebigem Chrom-Vanadium-Stahl, teilweise aus klassischem Werkzeugstahl. Und alles ist in einem stabilen Koffer verstaut.

Scheppach Werkzeugkoffer TB94

Normalerweise würde Scheppach für seinen Werkzeugkoffer einen Preis von 169 Euro aufrufen. Aldi zieht davon aber satte 67 Prozent ab und verkauft das praktische Set jetzt zu einem Preis in Höhe von 55,55 Euro. Einmalig kommen 5,95 Euro für Verpackung und Versand hinzu. Den fälligen Gesamtpreis von 61,50 Euro kannst du per Kreditkarte (Visa / Mastercard), über Paypal oder über Klarna bezahlen. Entscheidest du dich für Klarna, ist auch eine zinsfreie Ratenzahlung möglich. Dann zahlst du in drei Raten jeweils 20,50 Euro.

So gut ist der Preis wirklich

Wie gut dieses Angebot wirklich ist, offenbart der Blick auf einen Preisvergleich. Aktuell kannst du den Werkzeugkoffer nämlich in anderen Onlineshops inklusive Versand im günstigsten Fall für knapp 69 Euro kaufen. Aldi hat also ein Schnäppchen an den Start geschickt, das seinem Ruf absolut gerecht wird. Übrigens: Suchst du nach umfangreicher ausgestatteten Werkzeugkoffern? Dann hält Aldi für dich ebenfalls die passende Auswahl zu knallhart reduzierten Preisen bereit.

