Gemeint sind die Aldi Talk Jahres-Pakete. Sie stehen nur für begrenzte Zeiträume zur Verfügung und sind ab sofort erstmals auch im Frühling zu haben – aber nur bis zum 28. April 2024. Kaufen kannst du die Jahres-Pakete mit 5G-Zugang zum Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland in den Filialen von Aldi und in der Aldi Talk App, aber auch unter aldi-talk.de. Im Vergleich zu den letztmals angebotenen Jahrestarifen hat sich das nutzbare Datenvolumen zum Teil deutlich erhöht. Zudem steht eine höhere Download-Geschwindigkeit bereit.

Aldi Talk Jahres-Pakete sind wieder da

Die wichtigste Botschaft vorab: Wer sich für einen Jahres-Tarif von Aldi Talk entscheidet, zahlt zwar einen vergleichsweise hohen Einmalpreis und erhält dafür auch ein sehr hohes 5G-Datenvolumen. Beides gilt aber für pauschal 365 Tage, muss also vom Nutzer über ein komplettes Jahr flexibel aufgeteilt werden. Sollte es notwendig sein, besteht aber die Möglichkeit, zusätzliches Datenvolumen nachzubuchen. Und zwar auf Tagesbasis (zum Beispiel 10 GB zu 3,99 Euro für 24 Stunden) oder auf Volumenbasis (zum Beispiel 2 GB für 9,99 Euro). Angeboten werden drei Jahres-Pakete:

Rein rechnerisch beinhalten die drei Tarife pro Monat demnach 2,5 GB (XS), 10 GB (S) oder sogar knapp 17 GB (L) 5G-Datenvolumen. In allen drei Tarifen ist eine Allnet-Flat für Gespräche in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze inklusive. Auch eine SMS-Flatrate für den Versand in deutsche Netze ist über die Grundgebühr bereits abgedeckt. Mobile Datenverbindungen kannst du über die neuen Jahres-Pakete mit bis zu 100 Mbit/s im Downstream und maximal 25 Mbit/s im Upstream nutzen.

Aldi Talk Jahres-Pakete 2024

Wer mag, kann sich ein Starter-Set von Aldi Talk auch bequem nach Hause schicken lassen und dann das gewünschte Jahres-Paket bis zum 28. April über die Aldi-Talk-App aktivieren. Kosten: 9,99 Euro inklusive 10 Euro Startguthaben. Die SIM-Karte gibt es also faktisch zum Nulltarif.

Handy-Jahrestarife im Vergleich

Übrigens: Nicht nur Deutschlands bekanntester Lebensmittel-Discounter bietet Jahrestarife an. Auch andere Mobilfunkmarken halten entsprechende Angebote für interessierte Kunden bereit. Wir zeigen dir in einem Ratgeber die Unterschiede der Jahrestarife von Aldi Talk und Co. auf. Dabei berücksichtigen wir auch die Halbjahrestarife, die unter anderem für Gast-Studenten eine interessante Alternative sein können. Beim CallYa Jahrestarif von Vodafone gilt aktuell eine Sonderaktion: 100 GB für 99,99 Euro.

