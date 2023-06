Reifen, Filter und Scheibenwischer: So kommst du preiswert an Auto-Verschleißteile

Ob weiterhin hohe Spritpreise oder Werkstattkosten: Autofahrer müssen heute tiefer in die Tasche greifen, als noch vor ein paar Jahren. Hinzu kommt: Die Preise für Neuwagen und Gebrauchte sind unverändert hoch. Viele bleiben daher ihrem Auto treu und reparieren lieber, anstatt neu zu kaufen. Und das lohnt sich, sind Verschleißteile für Auto wie Ölfilter, Keilriemen und Bremsen deutlich günstiger, als viele denken. Und vieles davon ist auch für Laien schnell und einfach auszutauschen.

Bußgeld bei falschen Reifen: Licht, Reifen und Sicht

Wer falsche Reifen draufhat, fährt ineffizient, hat eine erhöhte Unfallgefahr und riskiert sogar ein Bußgeld – zumindest, wer mit Sommerreifen im Winter fährt. Bis zu 80 Euro Strafe und einen Punkt in Flensburg kann dich das bei einer Kontrolle kosten. Aber auch im Sommer solltest du die richtigen Reifen aufziehen. Und für rund 80 Euro sind schon zwei neue Pneus drin. Der Online-Marktplatz eBay etwa bietet einen hervorragenden Reifenfinder an. Gibst man hier die Reifengröße an, spuckt der Shop dir passende Pneus aus. Nun kannst du die Ergebnisse auch noch nach Preis sortieren und siehst anschließend, wie günstig ein neuer Reifen sein kann.

Ein heißer Insider-Tipp: eBay bietet dir eine digitale Garage an, in der du ein virtuelles Abbild deines Autos hinterlegen kannst. Befindet sich dein Auto in der My Garage von eBay und du suchst etwa nach „Reifen“, zeigt dir eBay in den Ergebnissen anschließend nur Reifen und Ersatzteile an, die zu deinem Fahrzeug passen. Wie die digitale Garage im Detail funktioniert, zeigen wir dir in diesem Ratgeber.

Nicht nur die richtigen Reifen sind für die jeweilige Jahreszeit essenziell. Auch gute Sicht ist wichtig. Dazu gehört ein aufgefüllter Behälter mit Scheibenwischwasser, gute Scheibenwischer, die keine Schlieren hinterlassen und funktionierendes Licht. All das findet man ebenfalls zuverlässig über MyGarage von eBay. Erstaunlich dabei: die Preise. So tauchen in den Ergebnissen Scheibenwischer für 10, aber auch für 30 Euro auf. Günstig muss dabei nicht gleich schlechter sein. Einen Anhaltspunkt zur Qualität liefern die Produktbewertungen in Form von Sternchen.

Filter, Bremsen, Sicherungen: Verschleißteile günstiger als gedacht

Während Verschleißteile wie ein Luftfilter in der Werkstatt viel Geld kosten, wird man erstaunt sein, wie günstig solche Dinge im Internet sind. Zwar argumentieren Werkstätten immer mit Herstellerqualität und Originalteilen. Allerdings ist das bei Teilen, die nicht sicherheitsrelevant sind, weniger wichtig. Aber auch bei sicherheitsrelevanten Verschleißteilen wie Bremsbelägen kann man ordentlich sparen. Denn Bremsbeläge und Scheiben von Markenherstellern wie Febi, Brembo oder ATE sind deutlich günstiger, als die „Originalteile“ in der Werkstatt. Und die Qualität ist nicht schlechter. Hinzu kommt, dass die Hersteller, die ihre Ersatzteile auf dem freien Markt verkaufen, ihre Teile oft auch als Zulieferer an Autohersteller liefern, um die diese dann als „Originalteile“ teuer verkaufen.

Trau dich

Um die Scheibenwischer zu wechseln, muss man nicht in die Werkstatt. Denn: Eine Stunde Arbeitszeit in der Werkstatt kann rund 150 Euro kosten. Benötigt der Mechaniker zum Tausch der Wischerblätter nur 5 Minuten, stehen schon 12 Euro auf der Rechnung. Trau dich selbst. Anleitungen zum Wechseln der Scheibenwischer findest du entweder auf der Verpackung oder ganz einfach und im Bewegtbild bei YouTube. Auch ein Wechsel des Luftfilters ist einfacher, als viele denken. In diesem Ratgeber zeigen wir dir noch mehr Tipps und Tricks, wie du bei der Autoreparatur Geld sparen kannst.