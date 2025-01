PS5 Pro zu teuer? Diesem Händler reicht's jetzt

War es ein schwaches Weihnachtsgeschäft für Sonys neueste Konsole PlayStation 5 Pro? Man kann nur unken. Die Konsole, die ihrem vier Jahre älteren Bruder PS5 technisch zwar überlegen ist, konnte nicht ansatzweise den Hype auslösen, der 2020/2021 nach der Veröffentlichung losbrach. Klar, die Voraussetzungen (Pandemie, globaler Chip-Mangel) sind und waren auch andere. Und nicht zuletzt: Die PS5 ist preislich mit 800 Euro deutlich über dem, was man von Sony gewohnt ist.

Jetzt geht’s los: Die PS5 fällt endlich im Preis

Das neue Jahr bringt Besserung. Zumindest in diesem Aspekt und teilweise. MediaMarkt zündet nämlich den PS5-Pro-Neujahrskracher und schaufelt den Preis immerhin mal um fast 90 Euro nach unten. Ob man so ein bisschen mehr Luft ins Lager bringen will?

Die aktuelle Aktion sorgt dank „11-Prozent-Geburtstagsrabatt“ für einen Abzug von exakt 87,89 Euro im Warenkorb. Dadurch zahlst du für die Sony-Konsole „nur“ noch 711,11 Euro (Direkt zum Deal). Der Preis ist der vorläufige Tiefpunkt einer sanften Kosten-Talfahrt. Zuletzt ging die Tendenz nach einigen Schnäppchen-artigen Angeboten im Weihnachtsgeschäft sogar eher wieder nach oben.

Umso bemerkenswerter, dass jetzt noch einmal ein Satz nach unten gelingt. MediaMarkt schafft damit den ersten so richtig starken Preisfall der PS5 Pro, seitdem es den Händlern offenbar gestattet ist, die Preise deutlicher zu senken als in homöopathischen Dosen.

Für faule: Lieferung sogar in anderthalb Stunden möglich

Die PS5 Pro ist in einigen Regionen (da, wo ein MediaMarkt in der Nähe ist) sogar per Uber lieferbar. Diese „Sofort-Lieferung“ bietet MediaMarkt vielen Kunden an. Und das für humane 4,99 Euro Aufpreis. Dann musst du das Haus selbst nicht verlassen und bekommst deine neue Konsole binnen 90 Minuten nach Hause transportiert.

→ PlayStation 5 Pro bei mediamarkt.de bestellen (Angebot gültig bis 6. Januar 2025)

Jetzt weiterlesen Wir haben eine PS5 bei MediaMarkt per Uber bestellt: So schnell war sie da

Jetzt weiterlesen Neujahrs-Kracher gezündet: 9 massive Schnäppchen-Chancen bei MediaMarkt