Das neue Galaxy S25 setzt natürlich wieder Maßstäbe. Wir sprechen von einem der aktuell wohl besten Android-Smartphones, dazu hebt es die Handy-Branche auf das nächste KI-Level. Jetzt muss man ein 900-Euro-Handy nicht besonders bewerben. Gerade zum Marktstart sind es vor allem Fans, die zugreifen. Wir verraten aber, was gerade einer der, wenn nicht sogar der absolut beste Deal zum neuen Samsung-Smartphone ist.

Mit Vertrag deutlich günstiger als ohne

Generell sind gute Angebote mit Vertrag so gestaltet, dass du für beide Produkte, die du bezahlst (Tarif und Gerät) zusammen weniger berappst, als beide einzeln kosten. Seltener ist es dann schon, wenn die Kombi mit Tarif sogar günstiger ist, als nur das Gerät ohne Vertrag. Und dieser Deal des ursprünglich aus den Niederlanden stammenden Händlers Gomibo (vertrieben wird aber ganz legal und offiziell für den deutschen Markt) schießt den Vogel ab.

Das Galaxy S25 in der Basisversion mit 256 GB Speicher (dank Vorbesteller-Aktion gibt es ja den doppelten Speicher zum Preis des einfachen) kostet hier 209 Euro Anzahlung. Das ist für einen Vertrags-Deal recht viel, da es ja auch vor klassischen 1-Euro-Deals nur so wimmelt. Gut wird der Deal dann aber durch richtig starke Boni sowie eine recht geringe monatliche Zuzahlung. Wir rechnen mal nach.

So stellt sich der Galaxy S25 Deal bei Gomibo auf

Die Übersicht aller Inhalte und Kostenpositionen:

Samsung Galaxy S25 (256 GB) – 209 Euro

Congstar Allnet-Flat mit 35 GB – 22 Euro pro Monat (25 Euro mit 5G-Option)

Versandkosten – 4,95 Euro

Es gibt keine Anschlussgebühr und somit liegen die Gesamtkosten des Smartphone-Tarifs all in all bei 737 Euro (809 Euro mit 5G-Option). Dazu schickt dich der Congstar-Tarif ins starke Telekom-Netz. Preislich ist das schon eine ordentliche Ersparnis gegenüber dem Neupreis des Galaxy S25 von 899 Euro. Es wird aber noch besser!

Dank 110 Euro Extra-Rabatt zum No-Brainer: So klappt’s

Wer seine Rufnummer mitnimmt, bekommt 10 Euro Gutschrift und – jetzt kommt’s – du kannst im Warenkorb mit dem Gutscheincode Im1Vn7VpUyTrGQ6 noch einmal 100 Euro Extra-Rabatt auf die Einmalpositionen anwenden. Damit wird der Deal vom starken Angebot fast zum No-Brainer für ein neues Galaxy S25.

Mit dem Gutscheincode kommst du viel günstiger ans Galaxy S25

Unser Tipp ist übrigens die Option mit 5G, die 3 Euro Aufpreis pro Monat kostet. Nicht allein wegen des höheren Download-Speeds. Es geht vor allem um das Netz und dessen Infrastruktur selbst, das deutliche Vorteile hat, die oftmals im Detail stecken und gar nicht in Daten wie einer Down- oder Upload-Rate gemessen werden. Mehr dazu liest du beispielsweise in diesem Artikel.