Playstation 5 und zwei Spiele für 329 Euro: Diese Tarif-Kombo lohnt sich!

Wer für Weihnachten noch auf der Suche nach einer Playstation 5 ist und nebenbei auch Interesse an einem neuen Mobilfunkvertrag hat, sollte sich das aktuelle Angebot in der Saturn Tarifwelt nicht entgehen lassen. Für eine PS5 mit zwei Spielen zahlst du nämlich nur 329 Euro extra zum normalen Tarifpreis!

Ein guter Tarif zum kleinen Preis: O2 Blue All-in M

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Tarif O 2 Blue All-in M: Hier werden dir 12 GB Turbo Highspeed-Datenvolumen, eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming für monatlich 19,99 Euro geboten. Hinzu kommt noch ein Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro. Die Vertragslaufzeit beträgt dabei 24 Monate. Das Schöne an dem Angebot ist, dass der Tarif O 2 Blue All-in M einzeln ebenfalls nur 19,99 Euro kostet – du zahlst monatlich also nichts extra drauf bei dem Bundle mit der Sony Playstation 5.

Playstation 5 im Bundle mit God of War: Ragnarök und Horizon Forbidden West

Für die Playstation 5 mit einem Controller sowie den Spielen God of War: Ragnarök und Horizon Forbidden West musst du im Rahmen des Angebots zusätzlich nur den einmaligen Gerätepreis von 329 Euro zahlen. Ein Schnäppchen im Vergleich zum eigentlichen Wert dieses Bundles: Bei Saturn zahlt man für die PS5 mit den beiden Spielen nämlich bereits 649,99 Euro. Du sparst also ganze 365,99 Euro!

Mit der Playstation 5 erwartet dich – gemeinsam mit der konkurrierenden Xbox Series X von Microsoft – das Nonplusultra im Konsolen-Bereich. In der Theorie unterstützt sie sogar 8K-Gaming, ist mit performanten AMD-Chips ausgestattet und verfügt über 825 GB Speicherplatz. Im Tarif bekommst du dabei die Sony PS5 mit Disc-Laufwerk, damit du die beiden „Games God of War: Ragnarök“ und „Horizon Forbidden West“ auch sofort zocken kannst.

Mit den beiden Spielen erwarten dich auch direkt zwei der absoluten Gaming-Highlights dieses Jahres. Vor allem für „God of War: Ragnarök“ gab es seit Release reihenweise Top-Bewertungen und auch bei den diesjährigen Game Awards konnte das Spiel ordentlich abräumen. Ein besseres Spiel, um die Vorzüge deiner neuen Playstation 5 kennenzulernen, gibt es also kaum.