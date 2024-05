Helldivers 2 in 177 Ländern gesperrt: Das ist der Grund

Helldivers 2 ist ein Third-Person-Shooter, der bei seiner Veröffentlichung viel Lob erntete. Mittlerweile ist die Stimmung der Community jedoch gekippt, was an einer Entscheidung liegt, die jetzt dazu führt, dass das Spiel in 177 Ländern nicht mehr spielbar ist. Das Problem ist so groß, dass sogar Valve darauf aufmerksam wurde und Spielern ihr Geld zurückerstattet.

Helldivers 2 und PSN

PSN steht für PlayStation Network. Wer einen PSN Account hat, der kann laut Sony auf tolle Vorteile und das Spiele-Abo PlayStation Plus zugreifen. Was zunächst harmlos klingt, sorgt jetzt bei Helldivers 2 für viel Aufregung. Der Publisher des Spiels ist nämlich PlayStation, obwohl das Spiel auch für PC-Spieler über Steam zugänglich ist. Bei der Veröffentlichung des Spiels sorgte das nicht für Probleme, denn alle Spieler konnten über ihren Steam-Account spielen. In einer neuen Ankündigung verlangt Sony jetzt jedoch, dass alle Spieler ihr Spiel mit einem PSN Account verbinden. Das betrifft sowohl neue Spieler als auch bestehende Accounts. Wer der Forderung nicht nachkommt, der kann ab dem 4. Juni nicht mehr spielen. In der Ankündigung redet Sony von einer „Toleranz-Periode“, die jetzt endet.

Die verpflichtende Kopplung der beiden Accounts führt ab sofort dazu, dass das Spiel in 177 Ländern nicht mehr spielbar ist. Der Grund? PlayStation Network ist in diesen Ländern nicht verfügbar. Laut den Entwicklern war von Anfang an geplant, das Spiel nur in Verbindung mit einem PSN-Account zu verkaufen. Technische Probleme führten jedoch dazu, dass die Kopplung bislang rein optional war. Warum das Spiel dennoch in Ländern verkauft wurde, die jetzt von den PSN Account-Problemen betroffen sind, ist unklar.

Community-Reaktionen

Die Community um Helldivers 2 ist von der Ankündigung zu Recht enttäuscht. Die Steam-Seite des Spiels wird aktuell von negativen Bewertungen geflutet, in denen Spieler ihren Frust ausdrücken. Das Problem ist so groß, dass sogar Valve, das Studio hinter Steam, darauf aufmerksam wurde. Manche Spieler behaupten, noch nach über 100 Stunden Spielzeit eine Rückerstattung erhalten zu haben. Normalerweise beträgt der Zeitraum für Rückerstattungen zwei Stunden. Sogar die Entwickler des Spiels entschuldigten sich für den Skandal, mussten jedoch eingestehen, dass die Entscheidung ultimativ bei Sony liegt. Ob sich Sony angesichts der negativen Reaktionen von seinen Plänen abbringen lässt, ist unklar. Die Tatsache, dass das Spiel in 177 Ländern nicht mehr zum Verkauf steht, deutet jedoch darauf hin, dass Sony an seinem Plan festhält.