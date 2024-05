Angriff auf Samsung: Sony zeigt neues Premium-Handy

In Deutschland reicht kein anderes Smartphone-Unternehmen an die Beliebtheit von Samsung und Apple heran. Handy-Nutzer scheinen gegenüber hierzulande vergleichsweise neuen Herstellern wie Vivo, OnePlus, Oppo und Realme eher skeptisch eingestellt zu sein. Nun hat jedoch ein weiterer Traditionshersteller zwei neue Smartphones vorgestellt: Sony. Was taugen das Sony Xperia 1 VI und das Xperia 10 VI?

Das neue Flaggschiff: Sony Xperia 1 VI

Bei dem Xperia 1 VI handelt es sich um das neue High-End-Modell von Sony. Optisch erinnert das Smartphone mit seiner strukturierten Rückseite stark an die Vorgängergeräte. Beim OLED-Display hat man sich allerdings dafür entschieden, die Auflösung zurückzuschrauben. Daher sind nun handelsübliche 1.080 x 2.340 Pixel an Bord. Beim Vorgänger waren es hingegen noch 1.644 x 3.840 Pixel. Dafür ist die Bildwiederholrate mit 120 Hz nach wie vor auf einem hohen Niveau. Selbiges gilt auch für den Schutz vor Staub und Wasser. Hier ist das neue Xperia 1 VI nach den IP-Standards IP65 und IP68 zertifiziert.

Im Inneren befindet sich der aktuelle Oberklasse-Chip von Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 3. In Kombination mit 12 GB Arbeitsspeicher dürfte dieser keine Wünsche offen lassen. Im Gegensatz zum internen Speicher. Dieser bemisst lediglich 256 GB. Ein Nachteil? Mitnichten! Denn anders als ein Großteil der Konkurrenz lässt sich das neue Sony-Flaggschiff per microSD-Karte erweitern. Und auch ein 3,5-Millimeter-Audioeingang findet sich im Gehäuse.

Sony Xperia 1 VI

Was die Akkukapazität angeht, wartet das neue Smartphone mit guten 5.000 mAh auf und auch in puncto Software gibt es dank Android 14 nichts zu bemängeln – ganz zu schweigen von der DSLR-inspirierten Kamera-App. Das technische Highlight und Alleinstellungsmerkmal des Sony Xperia 1 VI ist jedoch ein anderes. So verfügt das neue Modell über ein Objektiv mit variablem optischen Telezoom; mit einem noch höheren Brennweitenbereich zwischen 85 und 170 mm. Daraus resultiert ein Zoomfaktor von 7,1 und damit zumindest in der Theorie qualitativ hochwertige Aufnahmen aus größerer Entfernung. Zudem ermöglicht das neue Set-up Telemakro-Aufnahmen mit rund zweifacher maximaler Vergrößerung und einem Mindestfokussierabstand von 4 cm.

Xperia 1 VI-Kamera im Überblick (mit Zeiss-Beschichtung)

Weitwinkel (24 mm): 48 Megapixel, f/1.9, 84°, OIS

Ultraweitwinkel (16 mm): 12 Megapixel, f/2.2, 123°

Tele (85 – 170 mm): 12 Megapixel, f/2.3 – f/3.5, OIS

Frontkamera (24 Millimeter): 12 Megapixel, f/2.0, 83°

Sony Xperia 10 VI mit Front-Stereolautsprecher

Abseits vom Flaggschiff präsentierte Sony auch sein neues Mittelklasse-Gerät – das Sony Xperia 10 VI. Dieses ähnelt optisch seinem großen Bruder, wirkt jedoch weniger edel. Zudem ist es etwas kleiner und bietet „lediglich“ ein 6,1-Zoll-großes Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.520 Pixeln. Die Bildwiederholrate liegt derweil bei 60 Hz. Das ist ein in dieser Preiskategorie ein üblicher Wert.

Im Rahmen seiner Präsentation lobte der Hersteller insbesondere den frontalen Stereolautsprecher, der im Vergleich zum Vorgängermodell eine höhere Lautstärkekapazität und einen größeren Dynamikumfang bieten soll. Ansonsten ähneln viele Merkmale denen des Sony Xperia 1 VI. So misst die Akkukapazität 5.000 mAh, als Betriebssystem kommt Android 14 zum Einsatz und IP65 sowie IP68 sind ebenfalls mit von der Partie. Ferner ist der Speicher auch hier erweiterbar und ein 3,5-Millimeter-Slot ist abermals vorhanden. Dafür beträgt der Arbeitsspeicher „lediglich“ 8 GB und als Prozessor kommt der Snapdragon 6 Gen 1 zum Einsatz.

Sony Xperia 10 VI

Xperia 10 VI-Kamera im Überblick

Weitwinkel (26 mm): 48 Megapixel, f/1.8, 80°

Ultraweitwinkel (16 mm): 8 Megapixel, f/2.2, 120°

Frontkamera (26 Millimeter): 8 Megapixel, f/2.0, 78°

Das Sony Xperia 10 VI kann ab sofort für stolze 1.399 Euro vorbestellt werden und wird im Juni geliefert. Wer das Xperia 10 VI kaufen möchte, muss 399 Euro auf den Tisch legen. Anschließend werden die Geräte Mitte Juni verschickt.