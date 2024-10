Brandneues Design: Samsung-Handys für 2025 aufgetaucht

Das Samsung Galaxy A5X und der günstigere Bruder das A3X gehören seit Jahren zu den beliebtesten Handys auf dem Markt und sind echte Kassenschlager. Und das zurecht: Für 300 bis 400 Euro bieten sie eine solide Ausstattung und erhalten lange Updates. Anfang 2025 wird das Galaxy A56 sowie das günstigere A36 erwartet. Schon jetzt sind spannende Details zur Ausstattung bekannt.

Neue Optik, identische Kameras

Am auffälligsten dürfte das neue Design der Rückseite sein. So sind die drei Kameras nun in einem pillenförmigen Kamera-Modul untergebracht. Das dürfte vor allem das Problem mit Staub lösen. Bei den aktuellen Modellen sammelt sich gerne Staub zwischen den einzelnen Erhöhungen für die Kameras.

Die Kamera-Sensoren selbst bleiben hingegen wohl unverändert. Demnach bietet das Samsung Galaxy A56 weiterhin eine Dreifach-Kamera mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera, einer 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera und einer 5-MP-Makro-Kamera. Neuerungen gibt es hingegen bei der Selfie-Kamera. Der seit mehreren Jahren verwendete 32-Megapixel-Sensor fliegt raus und wird gegen ein neues Modell mit 12 Megapixeln ersetzt. Was auf den ersten Blick nach einem Downgrade klingt, ist jedoch eine Verbesserung. So sagt die Megapixel-Anzahl nicht viel über die Foto-Qualität aus. Auch das aktuelle Spitzenmodell Galaxy S24 besitzt eine 12-Megapixel-Frontkamera.

So soll das neue Samsung Galaxy A36 aussehen

So sehen die neuen Samsung-Handys aus

Während zum Samsung Galaxy A56 noch keine Fotos aufgetaucht sind, können wir das preiswertere Galaxy A36 bereits von allen Seiten begutachten. Weiterhin setzt man auf einen flachen Rahmen mit leicht hervorgehobenen Lautstärke- und Power-Button. Das auffälligste Merkmal des Samsung-Handys ist die neue Optik der Kamera. Das Galaxy A56 dürfte dasselbe Design übernehmen, sodass die beiden Smartphones optisch beinahe identisch aussehen.

Die neue Kamera des Samsung Galaxy A36 fällt direkt ins Auge

Höhere Leistung

Den neuen Prozessor des Galaxy A56 hat Samsung bereits offiziell vorgestellt. Der sogenannte Exynos 1580 legt vor allem bei der Grafikleistung nach und soll hier 37 Prozent schneller sein. Auch hebt Samsung die bessere Energieeffizienz hervor. Diese dürfte sich hoffentlich positiv auf die Laufzeit des künftigen Kassenschlagers auswirken. Das preiswertere Galaxy A36 erhält erfahrungsgemäß den Chip des teureren Vorjahresmodells Galaxy A55. Neben ungefähr 20 Prozent mehr Leistung ist hier vor allem die höhere KI-Leistung spannend. So könnte auch das neue Galaxy A36 Zugriff auf die Galaxy AI bekommen. Beide Smartphones dürften Anfang 2025 offiziell vorgestellt werden.