WLAN oder Bluetooth: Endlich geht beides gleichzeitig

Viele Menschen kennen dieses Problem: man hört Musik oder verfolgt ein Telefonat und beim Kaffeeholen oder beim An-die-Tür-gehen reißt die Bluetooth-Verbindung ab. Das ist manchmal ärgerlich und ab und zu sogar richtig problematisch, wenn es um ein wichtiges Gespräch geht. Doch in der Regel gibt es in Haushalten ein Netz, das das Problem lösen kann. Das WLAN. Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Denn mit dem Qualcomm Expanded Personal Area Network (XΡΑΝ) wird die Bluetooth-Verbindung mit dem WLAN kombiniert. Und so übernimmt immer die Technik die Übertragung an deine Kopfhörer, die gerade besser zur Verfügung steht.

Qualcomm ΧΡΑΝ: Ist das die Lösung für das alte Problem?

Qualcomms XPAN unterstützt dabei WLAN über 2.4GHz, 5GHz und 6GHz, ist also auch für die Zukunft gerüstet. Ganz neu ist XPAN nicht. Qualcomm schraubt schon seit einiger Zeit an dem Feature. Im Spätsommer 2024 wurde dann die zugehörige Plattform erstmals präsentiert. Auf dem Snapdragon Summit 2024 auf Maui konnten wir uns die Snapdragon S7 Sound Platform jedoch erstmals genauer anschauen und in einem Showcase ansehen. Die Funktionsweise ist dabei oberflächlich betrachtet recht simpel. Die Lautsprecher oder Kopfhörer, die mit Bluetooth mit einer Audioquelle verbunden sind, können neben Bluetooth auch über WLAN funken. So kann das Heimnetzwerk immer dann die Versorgung mit den Audiodaten übernehmen, sobald man sich zum Beispiel zu weit vom Smartphone oder Laptop wegbewegt.

Dabei geht es auch klanglich zur Sache: Mit 24-bit und 192kHz streamst du Sound über Wi-Fi. Der Chip unterstützt dazu Bluetooth 5.4, Auracast und Bluetooth LE. Damit ist er auch bereit für die neue Broadcast-Funktion des Bluetooth-Standards, die wir in einem separaten Artikel schon von der CES in Las Vegas gezeigt haben.

Qualcomm XPAN

Marktstart ist endlich gekommen

Mit der Präsentation auf Hawaii ist auch klar, wann es die ersten Kopfhörer und Boxen mit der neuen Technik geben wird. Und das sind nun keine Jahre mehr, sondern nur noch wenige Monate. Denn schon im Frühjahr 2025 wirst du die ersten Bluetooth-Kopfhörer zu Gesicht bekommen. Diese stellt selbstverständlich nicht der Prozessorbauer Qualcomm her, sondern dessen Kunden. Wer das sein wird, wollte uns Qualcomm jedoch weiterhin nicht verraten. Es bleibt also doch noch spannend bei der XPAN-Technologie.