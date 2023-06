Samsung und Apple. Vielleicht noch Xiaomi. Das sind die drei Hersteller, an die man heutzutage denkt, wenn das Thema Smartphones angestrichen wird. Einstige Überflieger wie Motorola oder Nokia spielen hingegen nur noch eine untergeordnete Rolle. Und auch Sony erlitt in dieser Sparte ein ähnliches Schicksal. Doch ans Aufgeben denkt der japanische Hersteller mitnichten. Mit dem Sony Xperia 1 V, dem neuesten Flaggschiff, möchte der Japaner seine Position weiter stärken. Doch kann das ambitionierte Smartphone tatsächlich mit der Oberklasse der Platzhirsche mithalten?

Einzelne Wertungen im Detail:

Gehäuse: 4,5 von 5 Sternen

Display: 5 von 5 Sternen

Ausstattung: 4,5 von 5 Sternen

Kamera: 4,5 von 5 Sternen

Software: 4,5 von 5 Sternen

Akku: 3,5 von 5 Sternen

Sony Xperia 1 V im Test: High-End im 21:9-Format

Äußerlich unterscheidet sich das Xperia 1 V nur marginal von seinem Vorgänger. Dennoch ist die Entwicklung positiver Natur. Insbesondere mit Blick auf die leicht geriffelte Rückseite, die Fingerabdrücken keine Chance lässt und leicht an Sonys Alpha-Kameras erinnert. Die markante, längliche Form blieb derweil unverändert. Und das gilt auch für die vergleichsweise breiten Gehäuse-Streifen über- und unterhalb des OLED-Displays. Dieses bietet eine Diagonale von 6,5 Zoll und stellt zeitgleich eines der Highlights des Sony Xperia 1 V dar. Denn abseits der Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz löst dieses mit stolzen 1.644 x 3.840 Pixeln auf. Die dazugehörige Punktdichte liegt bei 643 ppi und ist damit deutlich höher als bei praktisch sämtlichen anderen Smartphones. Ob eine solche Auflösung tatsächlich benötigt wird, ist eine andere Frage. Möglicherweise setzt Sony auf dieses Alleinstellungsmerkmal, weil das Smartphone sich auch als externer Bildschirm für dessen DSLRs verwenden lässt.

Sony Xperia 1 V im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital

Leistung & Konnektivität

Im Inneren des Xperia 1 V befindet sich der SoC Snapdragon 8 Gen 2 und damit der zum Testzeitpunkt leistungsstärkste Android-Prozessor. Dieser wird von 12 GB Arbeitsspeicher unterstützt, während der interne Speicher bei 256 GB liegt. Nicht gerade viel. Doch das ist geplant, denn der Speicher lässt sich auf Wunsch mittels einer Mikro-SD-Karte erweitern. In unserem Benchmark-Test – durchgeführt mit der Software Antutu – erreichte das Handy mit dieser Konstellation eine überzeugende Punktzahl von 1.184.343 Zählern. Um sich mit den leistungsstärksten Mobiltelefonen zu messen, reicht diese allerdings nicht aus.

In Sachen Konnektivität kann dem Sony Xperia 1 V derweil kaum ein anderes Smartphone das Wasser reichen. Sei es Wi-Fi 6E (ax), Bluetooth 5.3 oder 5G – die gesamte Ausstattung stammt zweifelsohne aus dem High-End-Segment. Selbst eSIMs werden unterstützt. Dafür existiert kein Fach für eine zweite physische SIM.

Akku

Die Akkukapazität des Sony Xperia 1 V liegt mit 5.000 mAh auf einem durchschnittlichen Niveau. Dank einem überzeugenden Energiemanagement gelang es dem Smartphone in unserem Akkutest – durchgeführt mit der Software PCMark – ein durchaus gute Laufzeit von 15 Stunden und 21 Minuten zu erreichen. Im Rahmen des Tests führt die Software kontinuierlich unterschiedliche alltägliche Aufgaben auf dem Smartphone aus und misst die Zeit, die benötigt wird, um den Energiespeicher um 80 Prozent zu leeren.

An einer anderen Stelle lässt die Leistung des Handys derweil zu wünschen übrig. Und zwar bei der Ladeleistung. Diese liegt „lediglich“ bei 30 Watt. Wer sein Smartphone über Nacht lädt, dem dürfte diese nicht negativ auffallen. Nicht so jedoch, wer sein Mobiltelefon lieber früh am Morgen mit Energie betankt; während er unter der Dusche steht oder einen Kaffee trinkt. Denn in diesem Fall sprengt die benötigte Ladedauer den Rahmen. Konkurrenzgeräte bieten derweil oftmals Ladeleistungen um die 60 Watt – oder gar deutlich höhere Ladeleistungen.

Sony Xperia 1 V Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,5 Zoll, 1.644 x 3.840 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP65, IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 187 g Farbe Schwarz, Silber, Grün Einführungspreis 1.399 € Marktstart Juni 2023

Kamera & Software

Obwohl das Sony Xperia 1 V in zahlreichen Bereichen glänzen kann, ist die Kamera sowie die dazugehörige Software dessen wahres Highlight. Grundsätzlich setzt Sony bei letzterer auf das Google-Betriebssystem Android 13. Hinzu kommen jedoch zahlreiche Eigenkreationen, wie die App Music Pro. Diese soll aufgenommene Musik in der Cloud auf Stereoqualität hoch konvertieren.

Musik-Software des Sony Xperia 1 V

Noch interessanter dürften jedoch die drei Foto- und Video-Apps Photo Pro, Video Pro und Cinema Pro sein. Warum? Wegen der zahlreichen Möglichkeiten, die diese dem Nutzer bieten. So ist die Kamera des Sony Xperia 1 V technisch zwar auf einem sehr guten Niveau, doch das sind die Kameras der Konkurrenz auch – insbesondere die von Huawei. Dafür existiert kein anderer Hersteller, der den manuellen Kamera-Modus auch nur ansatzweise so gut umgesetzt hat, wie Sony. Hobbyfotografen finden in der Kamera-Anwendung neben der von Android bekannten Ansicht auch einen weiteren Modus. Und dieser ähnelt sowohl in seiner Optik als bei der Funktionalität den Menüs der Sony Alpha-Kameras. Ein Crossover sozusagen, von dem ambitionierte Nutzer deutlich profitieren.

Kamera-Software des Sony Xperia 1 V

In den manuellen Modi finden sich Kamera-Funktionen wie ein Gesichts-/ Augen-Autofokus, der Fokusbereich, ein Weißabgleich, ein Bildfolgemodus, ein Messmodus und klassisch: ISO sowie Belichtungszeit. Die Wahl der Blendenzahl funktioniert derweil mangels Blende verständlicherweise nicht. Diese kann lediglich über einen Wechsel des Zeiss-Objektivs verändert werden. Dafür bietet das Sony Xperia 1 V eine physische Verschlusstaste mit mehreren Druckbereichen. Und auch das Dateiformat lässt sich frei wählen – oder aber die Aufnahmen werden sowohl in JPEG als auch in RAW gespeichert.

Kamera-Hardware

Was die Hardware angeht, so werden Nutzern rückseitig drei Sensoren und ein Frontkamera-Sensor bereitgestellt. Besonders interessant dürfte dabei der Hauptsensor (Exmor T) sein, der eine Größe von 1/1,35 Zoll aufweist und selbst bei schlechten Lichtverhältnissen für gut ausgeleuchtete Bilder sorgen soll. Selbigem Zweck dient auch das sogenannte Pixel Binning-Verfahren. Dieses kam beim Vorgänger mangels ausreichender Auflösung noch nicht zum Einsatz. Dafür verzichtete Sony diesmal auf einen 3D iToF-Sensor. Den Grund hierfür nannte Sony uns gegenüber in einem Gespräch. So sei die Fokus-Software mittlerweile auf einem solch hohen Niveau, dass ein zusätzlicher Tiefensensor nicht mehr von Belang sei. Interessant ist zudem auch, dass der Telefoto-Sensor des Sony Xperia 1 V wieder einen physisch verstellbaren optischen Zoom bietet – mit einer Brennweite zwischen 85 und 125 Millimetern. Und Echtzeit-Tracking von Objekten ist ebenfalls wieder mit von der Partie.

Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Sony Xperia 1 V – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital

Kamera-Hardware im Überblick:

Weitwinkel (24 mm): 48 Megapixel, f/1.9, 84°, OIS

Ultraweitwinkel (16 mm): 12 Megapixel, f/2.2, 123°

Tele (85 – 125 mm): 12 Megapixel, f/2.3 – f/2.8, OIS

Frontkamera (24 Millimeter): 12 Megapixel, f/2.0, 83°

Stärken und Schwächen des Sony Xperia 1 V

Die meisten Stärken des Sony Xperia 1 V haben wir bereits genannt. Wie etwa dessen Kamera, die Software und das Display mit 4K-Auflösung. Doch dazu gesellen sich noch einige weitere kleinere Vorteile, die für den Einzelnen jedoch essenziell sein können. Zunächst wäre da der Schutz gegen Staub und Wasser. Das Handy ist sowohl nach IP68 als auch nach IP65 zertifiziert und bietet somit den besten Schutz in diesem Bereich. Ferner findet sich am oberen Ende ein 3,5-Millimeter-Klinkeneingang für kabelgebundene Kopfhörer, während ein SIM-Karten-Tool nicht erforderlich ist. Der dazugehörige Slot lässt sich auch werkzeuglos erreichen. Zu guter Letzt bietet das Sony Xperia 1 V einen Gaming-Modus, der sich auch vor der Software von Gaming-Smartphones nicht verstecken muss. Lediglich Gaming-Hardware wie R1 und L1-Buttons sucht man hier vergebens.

Mit Blick auf die Schwächen wurde bereits die geringe Ladeleistung thematisiert. Ergänzend dazu kommt eine fehlende Benachrichtigungs-LED hinzu und ein magerer Lieferumfang. So finden Käufer des Sony Xperia 1 V lediglich das Smartphone in der Box. Ladegerät oder Kabel? Fehlanzeige. Zudem befindet sich der Kaufpreis mit 1.399 Euro (UVP) am oberen Ende der Fahnenstange wider.

Fazit

Bei dem Sony Xperia 1 V handelt es sich um ein wahres High-End-Smartphone, das in nahezu sämtlichen Kategorien mit einer ausgezeichneten Leistung zu überzeugen vermag. Besonders deutlich sticht das Handy in den Bereichen Kamera-Hardware und -Software aus der Masse hervor. Und auch die sonstigen multimedialen Qualitäten wie etwa ein OLED-Display mit 4K-Auflösung sind auf einem guten Niveau. Wen die hohen Kosten und der magere Lieferumfang nicht abschrecken, der wird zweifelsfrei seine Freude an dem Sony Xperia 1 V haben.

Pros des Handys:

exzellente manuelle Kamera-Software

IP68 & IP65

OLED-Display mit 4K-Auflösung

Contras des Handys: