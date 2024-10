Neue Smartphones: Ankündigung löst Flut aus

Eine große Ankündigung zieht ihre Kreise durch die Smartphone-Branche und bringt uns die nächste Generation an neuen Handy-Spitzenmodellen. Die Mittel und Einsteigerklasse bleibt davon jedoch wahrscheinlich unberührt.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite vorgestellt

Auf dem Snapdragon Summit auf der hawaiianischen Insel Maui hat Qualcomm seinen neuen Hochleistungs-Chip für Smartphones vorgestellt. Alle Details dazu haben wir dir in einem gesonderten Text aufbereitet. Diese Ankündigung löst aber regelmäßig auch eine ganze Reihe an neuen Smartphones aus. So auch in diesem Jahr. Große OEMs und Smartphone-Marken wie ASUS, Honor, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, RedMagic, redmi, realme, Samsung, Vivo, Xiaomi, ZTE und andere werden in den kommenden Wochen Geräte mit dem Snapdragon 8 Elite auf den Markt bringen.

Honor kündigt Magic 7 Serie an

Einer der großen Ankündigungen betrifft die ehemalige Huawei-Tochter Honor. Die Chinesen haben ihre neue Magic-7-Serie angekündigt und sogar ein Datum genannt. Am 30. Oktober wird es so weit sein. Dann zeigt Honor seine neuen Flaggschiffe, die auf den neuen Snapdragon-SoC setzen. Ob Honor ihn allen Modellen der Reihe gönnt, ist aber bisher nicht klar, genauer gesagt hat Ray Guo, Marketing-Chef von Honor, auf Maui noch offen gelassen.

Asus ROG Phone 9: Neues Gamer-Smartphone

Auch Asus hat sein neues Smartphone mit dem Snapdragon 8 Elite schon gezeigt und für November in diesem Jahr angekündigt. Dabei hat Asus sogar noch ein paar Daten mehr präsentiert. Klar, dass das neue Gaming-Smartphone mit dem Spitzenprozessor ausgestattet ist. Aber es soll darüber hinaus auch 30 Prozent effizienter geworden sein, und das liegt laut Sprecher nicht nur am SoC, sondern ist ein Systemvergleich gegenüber dem direkten Vorgänger.

ASUS ROG Phone 9 mit Snapdragon 8 Elite

Dabei hatten wir auch die Möglichkeit, das neue ROG Phone 9 anzufassen. Unser Hands-On wird in den kommenden Tagen online gehen.

Xiaomi kündigt gleich zwei Neuigkeiten beim Qualcomm an

Xiaomi ist ebenfalls ein großer Kunde von Qualcomm und hat auf dem Snapdragon Summit auf Maui gleich zwei Ankündigungen im Gepäck. So wird man Ende Oktober nicht nur die neue Xiaomi-15-Serie zeigen, sondern auch das neue HyperOS 2, das hauseigene Betriebssystem auf Android-Basis.

Mit den drei konkreten Ankündigungen und noch viel mehr unkonkreten Ausblicken, zeigt sich wieder, dass die halbe Branche auf die Prozessoren von Qualcomm baut. Und der neue SoC hat so einige Tricks auf dem Kasten. Du kannst dich also auf viele neue Smartphones mit heftiger Leistung und viel KI-Power ab Ende Oktober freuen.