DKB-Kunden sauer: Überweisungen platzen, Zugriff aufs Konto nicht möglich

Die DKB gehört in Deutschland – neben der ING – zu den beliebtesten Direktbanken. Doch viele Kunden sind jetzt maßlos verärgert und lassen ihre Wut in den Bewertungen der Banking-App raus. „Zurzeit klappt gar nix mehr“ ist in den Rezensionen im Google Play Store zu lesen. Und das ist erst der Anfang. So schlagen Überweisungen fehl und so mancher hat keinen Zugriff mehr auf sein Konto. Was ist bei der DKB los?

DKB in der Kritik

„Ich habe mit der App nur Probleme“, sagt die DKB-Kundin Christine Leitner. „Oft kann ich tagelang keine Überweisung tätigen oder mich überhaupt nicht anmelden.“ Ein anderer Kunde erklärt, er habe zwei Überweisungen getätigt, davon sei aber keine angekommen. Während manche Kunden offenbar keine Probleme mit Überweisungen haben, drohen andere Kunden, die Bank zu wechseln, da Überweisungen entweder zu viele Tage in Anspruch nehmen oder gar nicht umgesetzt werden. „Mit der aktuellen Version der App können weder Überweisungen noch Authentifizierung für das Online-Banking durchgeführt werden“ erklärt die DKB-Kundin Nicky Gernhardt. Direkte Anfragen an die Bank sollen ins Leere laufen.

Andere Kunden können sich erst gar nicht einloggen und daher gar nicht auf ihr Konto zugreifen. Ein DKB-Kunde berichtet, er habe seit fünf Tagen keinen Zugriff auf sein Konto. Eine andere Kundin schreibt: „Ich versuche jetzt seit mehreren Wochen, mich mit der neuen App anzumelden, da die alte nicht mehr funktioniert. Jedes Mal, wenn ich den zugesendeten Code zum Abschluss der Anmeldung eingebe, erhalte ich eine Fehlermeldung und ein neuer Code wird gesendet. Das Ganze habe ich schon zigmal wiederholt, immer mit dem gleichen Ergebnis: Fehlermeldung … neuer Code …“.

Ersatz funktioniert nicht richtig

Nicht nur Kunden, die die Banking-App der DKB auf einem Android-Handy benutzen, beschweren sich. Auch iPhone-Nutzer berichten von Problemen. „Die eingetragene Handynummer wird nicht erkannt und ich kann mich dadurch gar nicht einloggen“, heißt es etwa in den Bewertungen der App im Apple App Store. Ein Kunde bringt es auf den Punkt: „Im Vergleich zur alten App mangelhaft.“ Die DKB hat seine Banking-App nämlich runderneuert. Die alte Anwendung ist inzwischen verschwunden, sodass Kunden mit der „neuen“ vorliebnehmen müssen. Dabei ist diese gar nicht mehr so neu. Seit Mitte 2021 arbeiten die Entwickler der DKB an der App. Nicht zu 100 Prozent erfolgreich, wie es aussieht. Wir haben bei der DKB nachgefragt, woran es hapert und wann Nutzer mit einem Update der App rechnen können, die die Fehler behebt, haben aber keine Antwort bekommen.