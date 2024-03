Nur für kurze Zeit: Cyberpunk 2077 kostenlos

Cyberpunk 2077 gehört nach vielen Updates zu den besten Spielen, die es aktuell auf dem Markt gibt. Doch viele Spieler zögern noch immer und sind sich nicht sicher, ob der Kauf des Spiels sich lohnt. Bei einem Preis von knapp 60 Euro ist das auch verständlich. Jetzt haben Spieler jedoch die Möglichkeit, völlig kostenlos ins Spiel zu schauen und sich selbst davon zu überzeugen.

Cyberpunk 2077 für Xbox und PlayStation

Vom 28. März bis zum 1. April können Xbox Series X/S und PlayStation 5 Spieler Cyberpunk 2077 kostenlos ausprobieren. Während dieses Zeitraums kannst du das Spiel herunterladen und bis zu fünf Stunden lang spielen. Es handelt sich bei dem Download um das vollständige Spiel und keine begrenzte Demo. Das Einzige, was nicht im Umfang enthalten ist, ist die Erweiterung Phantom Liberty. Du brauchst kein Abonnement wie etwa den Xbox Game Pass oder PlayStation Pro, um von dem Angebot zu profitieren. Pro Account kannst du jedoch nur einmal fünf Stunden lang spielen. Teilst du dir deine Konsole mit mehreren Nutzern, dann kann jeder Nutzer fünf Stunden lang spielen.

Entscheidest du dich nach Ablauf der Zeit dazu, das Spiel zu kaufen, dann bleibt sämtlicher Fortschritt erhalten. Die kostenlose Demo ist eine ideale Möglichkeit, das Spiel vor dem Kauf ohne jegliches Risiko auszuprobieren. Sollte das Spiel nichts für dich sein und du möchtest es nicht kaufen, dann wird dir nach Ablauf der fünf Stunden keine Gebühr berechnet. Wer Cyberpunk 2077 also schon immer mal ausprobieren wollte, aber den Preis nicht rechtfertigen konnte, der sollte das Angebot definitiv nutzen. Die kostenlose Testphase beginnt um 16:00 Uhr am 28. März und endet am 1. April um 9 Uhr morgens.

Manchen Quellen zufolge müssen PlayStation 5 Nutzer in Deutschland mit einer kleinen Gebühr rechnen. Das können wir redaktionell jedoch nicht bestätigen. Xbox Series X/S Nutzer müssen nicht mit einer solchen Gebühr rechnen.