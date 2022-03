Notebook-Schnäppchen bei Aldi: Gut für Homeoffice, Uni und Schule

Ab dem 10. März steht im Onlineshop von Aldi ein neues Notebook zur Verfügung. Dieses Mal allerdings kein Modell aus dem Hause Medion, sondern eines von HP. Das HP Notebook 15-dw3552ng verfügt über ein entspiegeltes und 15,6 Zoll großes Full-HD-Display (1.920 x 1.080 Pixel) und war schon einmal Ende vergangenen Jahres im Webshop des Lebensmittel-Discounters zu haben. Damals war der Rechner als Cyber-Monday-Angebot aber noch etwas teurer als jetzt.

HP Notebook bei Aldi kaufen – das steckt drin

Herzstück des Windows-11-Laptops ist ein Intel Core i5-1135G7 Prozessor mit vier Kernen. Sie takten in der Basisgeschwindigkeit mit bis zu 2,4 GHz und lassen sich per Turbo-Boost vorübergehend auf bis zu 4,2 GHz beschleunigen. Das ist für die Mittelklasse typisch, aber keinesfalls besonders berauschend. Dazu gesellen sich ebenfalls überschaubare 8 GB Arbeitsspeicher (aufgeteilt auf 2 x 4 GB) und 512 GB SSD-Speicher. Eine separate Grafikkarte ist nicht an Bord. Stattdessen muss Intels Iris Xe Grafik reichen.

Zur weiteren Ausstattung des knapp 1,8 Kilogramm schweren Notebooks gehören eine Tastatur mit Ziffernblock und ein Akku, der eine Nutzungszeit von rund sieben Stunden ermöglichen soll. Oberhalb des Bildschirms ist eine HD-Kamera (720p) zu finden. Schade: WiFi 6 ist nicht an Bord und es steht auch nur Bluetooth in der recht veralteten Version 4.2 zur Verfügung. Zudem müssen drei USB-Anschlüsse (1 x Type-C, 2 x Type-A) ausreichen. Ergänzend dazu stehen ein HDMI-Anschluss (1.4b), ein LAN-Anschluss und ein SD-Kartenleser bereit.

Der Preis: Gut, aber nicht unschlagbar günstig

Für diese Ausstattung setzen Aldi und HP einen Preis in Höhe von 549 Euro fest. Das sind 50 Euro weniger als noch vor vier Monaten. Und damit erreicht der Rechner auch Preisbereiche, in denen man das „Schnäppchen“-Preisschild nicht mehr verstecken muss. Unschlagbar günstig ist der Rechner aber trotzdem nicht. Denn vergleichbar ausgestattete Laptops kannst du aktuell auch schon zu Preisen ab 499 Euro kaufen. Oft sind Laptops mit fast identischer Ausstattung aber auch zu Preisen von rund 600 Euro und mehr zu haben.

Vor diesem Hintergrund ist das neue Aldi-Angebot als gut einzustufen. Auch, weil du keine zusätzlichen Versandkosten befürchten musst. Gamer spricht der Rechner mit der gebotenen Ausstattung sicher nicht an. Sehr wohl ist das Laptop aber gut für das Homeoffice oder für die Arbeit im Zug oder Flugzeug geeignet. Ebenso handelt es sich um einen guten Rechner für die Schule oder Uni.

