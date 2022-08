MediaMarkt: Neuer E-Bike-Kracher als Deal des Tages

Über Stock und Stein fahren, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren. Genau das verspricht das Fischer E-Mountaibike, das bei MediaMarkt aktuell im Rahmen eines besonders attraktiven Tagesdeals erhältlich ist. Das Hardtail-MTB ist mit einem 48-Volt-Hinterradmotor ausgestattet, der ein Drehmoment von 45 Nm entfalten kann. Der Motor ist über fünf Unterstützungsstufen bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h zuschaltbar.

MediaMarkt Tagesdeal: Der Allrounder unter den E-MTBs

Zur weiteren Ausstattung gehören ein 48 Zentimeter hoher Alu-Rahmen, 27,5 Zoll große Reifen und eine einstellbare Suntour XCT-HLO Federgabel am Vorderrad. Für einen schnellen Halt sorgen hydraulische Scheibenbremsen von Shimano, für Komfort während des Fahrens eine 3×8 Kettenschaltung (Shimano Deore). Für ein E-MTB eher untypisch: Auch ein Beleuchtungsset ist im Lieferumfang schon inklusive. Über den 422 Wh (8,8 Ah) starken Akku soll die elektrische Trittunterstützung je nach Fahrweise für bis zu 120 Kilometer zur Verfügung stehen. Das zulässige Gesamtgewicht wird mit 135 Kilogramm angegeben.

Eine weitere Besonderheit des Fischer EM 1726 ist die zugehörige Fischer E-Connect App inklusive Navigationsfunktion. Per Bluetooth oder über eine USB-Schnittstelle ist das Fahrrad in der Lage, eine Verbindung zu einem Android-Smartphone oder zu einem iPhone von Apple aufzubauen. Das Handy dient dann sozusagen als Erweiterung des montierten LCD-Displays, um zum Beispiel Offlinekarten oder eine topografische Reichweitenanzeige darzustellen. Außerdem ist über die App eine Aufzeichnung und Speicherung der gefahrenen Strecken möglich.

Was kostet das Fischer E-MTB bei MediaMarkt?

Normalerweise würde das von MediaMarkt im Tagesdeal angebotene E-MTB von Fischer 1.899 Euro kosten. So hoch ist zumindest der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) angesetzt. Nur bis Samstag um 9 Uhr ist der Preis aber um satte 41 Prozent auf 1.111 Euro reduziert. Zusätzliche Versandkosten fallen erfreulicherweise nicht an. In anderen Webshops musst du aktuell mindestens knapp 1.200 Euro für das Pedelec einkalkulieren, üblicherweise sogar 1.300 Euro und mehr. Vor diesem Hintergrund hat MediaMarkt einen richtig guten E-Bike-Deal geschnürt – zumal das noch nicht alles ist.

Spannende 100-Euro-Solar-Powerbank gratis dazu

Das ist aber noch nicht alles. Als Bonus ist bei einer Bestellung bei MediaMarkt noch ein attraktives Extra kostenlos mit dabei: die Goal Zero Venture 30 Powerbank im Wert von 100 Euro. Sie bietet eine Kapazität von 7.800 mAh, ist wasserfest nach IPX6-Standard und sogar über ein Solar-Panel wiederaufladbar. Gleichzeitiges Laden und Entladen ist dabei möglich. Durch ihren Outdoor-Ansatz ist diese Powerbank ideal für den Einsatz auf einem Mountainbike geeignet, um etwa ein mit dem E-MTB gekoppeltes Smartphone bei Bedarf mit neuer Energie zu versorgen. Legst du beides – E-Bike und Powerbank – in den Warenkorb, wird dir der Preis der Powerbank (100 Euro UVP; 80 Euro Shop-Preis) abgezogen und nicht in Rechnung gestellt.

