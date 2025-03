Lego mit fetten Rabatten - MediaMarkt reduziert viele Sets

Steht bald ein Geburtstag eines Kindes aus der Familie an – sei es dein Sohn, deine Tochter, dein Patenkind oder ein Neffe oder eine Nichte? Falls du noch unsicher bist, was du schenken sollst, könnten die aktuellen Rabattaktionen bei MediaMarkt die Lösung sein. Hier bekommst du verschiedene Lego-Sets deutlich günstiger. Und natürlich spricht nichts dagegen, dir selbst einen Bausatz aus der Welt der Klemmbausteine zu sichern. Hier sind einige der spannendsten Deals.

Supersportwagen- und Straßenbahn-Set von Lego günstig

MediaMarkt hat gerade diverse Sets für Groß und Klein rabattiert. Ein cooler Bausatz der Technik-Reihe richtet sich an Baumeister mit Fabel für Rennwagen: der Koenigsegg Jesko Absolut Supersportwagen 42173. Der Auto-Bausatz ist vollgepackt mit coolen Details und bietet so etwa eine steuerbare Lenkung, ein funktionales Dihedraltürsystem sowie einen V8-Motor. MediaMarkt senkt das Set mit über 800 Teilen gerade um 22 Prozent im Preis und will so nur noch 40,99 Euro dafür haben.

Außerdem kommst du an das Lego City 60423 Straßenbahn-Set mit Haltestelle gerade satte 38 Prozent günstiger. Statt rund 90 Euro zahlst du jetzt nur noch 54,99 Euro. Dafür bekommst du einen Bausatz mit üppigen 811 Teilen. Enthalten in dem Set für Kinder ab sieben Jahren ist natürlich eine Spielzeug-Straßenbahn. Ein Bahnsteig, Schienen, ein kleiner Coffeeshop sowie mehrere Minifiguren laden zudem ebenfalls zum Bespielen ein.

Diese Sets sind außerdem einen Blick wert

Alle Star Wars Fans kommen weiterhin mit dem Lego Star Wars 75379 R2-D2 Bausatz auf ihre Kosten. Aus 1.050 Teilen baust du den freundlichen Roboter R2-D2 aus der beliebten Filmreihe nach. Da sich der Kopf drehen lässt und seine Werkzeuge ausfahrbar sind, können Kinder auch hiermit coole Szenen des Films nachspielen. Außerdem ist die Minifigur Darth Malek mit einem eigenen Ständer Teil des Sets. Zusammen mit der mitgelieferten Infoplakette zu R2-D2 eignet sich der Bausatz auch perfekt für Star Wars Fans als reines Display-Set – zum Beispiel in einer Vitrine im Wohnzimmer. Dank 25 Prozent Rabatt zahlst du jetzt nur noch 74,99 statt knapp 100 Euro (UVP) für das Set.

Auch ein Blick auf diese Sets könnte sich lohnen:

Neben den hier vorgestellten Lego-Highlights hat MediaMarkt aber noch deutlich mehr Baustein-Angebote in petto. Ein Blick auf die Aktionsseite lohnt sich daher auf jeden Fall ebenfalls noch.