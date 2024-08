Kein Preisfehler: Dieses E-Bike kostet gerade weniger als 700 Euro

Seitdem ich ein E-Bike habe, möchte ich es nicht mehr missen müssen. Den Berg von der Bahnhaltestelle bis zu meiner Haustür überwinde ich ohne Anstrengung und die Fahrt mit 25 km/h über die Felder oder durch den Wald ist besonders im Sommer echt spaßig. Wenn du auch in den Genuss eines elektrischen Fahrrads kommen möchtest, aber nicht gleich ein halbes Vermögen dafür ausgeben magst, kann ich dir zwei Angebote bei Otto empfehlen.

Das bietet das E-Bike für 679 Euro

Das erste Angebot gibt’s zum Eleglide M1 Plus – einem Pedelec mit einem 250-W-Motor, das dich bei bis zu 25 Kilometern pro Stunde unterstützt. Dies ist eine übliche Maximalgeschwindigkeit für E-Bikes, die durch gesetzliche Vorgaben in Deutschland eingehalten werden muss. Dazu ist das elektrifizierte Fahrrad mit einem 12,5-Ah-Akku ausgerüstet, der dich mit einer Aufladung bis zu 100 Kilometer weit bringt. Der Akku befindet sich am Rahmen des Pedelecs und lässt sich bei Bedarf für die Ladung an der Steckdose entnehmen.

E-Bike für unter 700 Euro – so sieht es aus

Dazu setzt der Hersteller auf eine Shimano-Schaltung mit 21 Gängen, die dich auch gut steile Passagen erklimmen lässt. Dazu kannst du zwischen fünf Unterstützungsstufen wählen, die dir nach Bedarf die Fahrt erleichtern. Besonders für ein E-Bike in dieser Preisklasse: Du siehst wichtige Informationen nicht nur über das verbaute Display, sondern kannst Akkustand und Co. ebenso über eine App einsehen. Außerdem kannst du per Smartphone auch das Fahrrad verriegeln oder entsperren. Das ist etwa dann praktisch, wenn du dir nicht mehr sicher bist, ob du das Fahrrad abgeschlossen hast oder nicht. Statt knapp 1.080 Euro kostet dich das Pedelec jetzt nur 679 Euro – ein echter Schnäppchenpreis.

Alternative mit In-Tube-Akku

Für wenige Euro Aufpreis kannst du dir auch das Touroll J1 Trekking E-Bike einmal anschauen. Das kostet gerade nämlich nur 729 statt 1.299 Euro und hat seinen Akku im Rahmen integriert. Dadurch sieht es auf den ersten Blick wie ein normales Fahrrad aus, die Batterie lässt sich zum Aufladen aber ebenfalls entnehmen. Der Akku bringt dich ebenso bis zu 100 Kilometer weit, du musst jedoch mit einer 7-Gang-Schaltung von Shimano vorliebnehmen. Die Reifen sind wie auch bei dem ersten E-Bike-Angebot 27,5 Zoll groß. Das elektrische Fahrrad verfügt obendrein über eine StVZO-geprüfte Fahrradbeleuchtung sowie einen stabilen Gepäckträger.