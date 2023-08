Kaum zu glauben: Dieser 70-GB-Tarif kostet dauerhaft nur 20 Euro

Wenn du bei diesem Deal zuschlägst, musst du dir keine Gedanken mehr um dein Datenvolumen machen – selbst wenn du regelmäßig Filme und Serien beziehungsweise Videos bei YouTube oder TikTok schaust. Denn dieser LTE-Tarif bei Freenet stellt dir ganze 70 GB Datenvolumen zur Verfügung und macht dich damit nahezu unabhängig bei der Handy-Nutzung unterwegs. Und das Beste: Der Anbieter garantiert dir, die monatliche Grundgebühr beizubehalten – selbst nach zwei bis drei Jahren. Das hebt das Angebot definitiv von anderen ab. Denn viele andere Tarife werden nach 24 Monaten Laufzeit deutlich teurer. Dieser Tarif im Telefónica-Netz kostet dich jedoch dauerhaft nur 19,99 Euro im Monat. Und eine Mindestlaufzeit gibt es auch nicht. Du kannst also jeden Monat kündigen und bleibst flexibel.

Mit Allnet-Flat und weiteren Vorteilen: Der 70-GB-Tarif im Überblick

Allen voran sticht bei dem Tarif-Angebot für monatlich 19,99 Euro natürlich das enorme LTE-Datenvolumen von 70 GB hervor. Dabei bist du zudem mit einer überaus schnellen Bandbreite von maximal 225 MBit/s im Netz von Telefónica unterwegs. Das ist deutlich schneller als bei den meisten Tarifen dieser Preisklasse. Surfen, Social Media und sogar Streaming laufen damit stets ruckelfrei. Hinzu kommt bei dem Tarif noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Obendrein profitierst du noch von weiteren Vorteilen wie VoLTE für eine bessere Sprachqualität beim Telefonieren. Dank der Funktion WiFi-Call kannst du auf Wunsch außerdem über ein WLAN-Netz telefonieren, etwa wenn der normale Empfang mal ausfallen sollte.

Dauerhaft günstig dank Preisversprechen: Das macht diesen Deal so besonders

Das Besondere bei dem Tarif-Angebot ist aber definitiv auch das Preisversprechen. Egal, wie lange du den Vertrag laufen lässt, die 70 GB kosten dich stets nur 19,99 Euro im Monat. Hierbei handelt es sich zudem um ein waschechtes Schnäppchen, immerhin sparst du satte 54 Prozent im Vergleich zum Normalpreis!

Doch da hört das Sparen noch nicht auf: Die Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro kannst du dir nämlich ebenfalls sparen. Dafür musst du innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung einfach eine SMS mit dem Text AP frei an die 8362 senden. Falls du übrigens doch irgendwann mal den Tarif wechseln möchtest, geht dies obendrein ebenfalls super einfach. Der Vertrag ist nämlich monatlich kündbar. Wenn du also einen flexiblen Tarif mit einem heftigen Datenvolumen zum kleinen Preis suchst, solltest du hier unbedingt zuschlagen.

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

Preisversprechen: Monatlich stets nur 19,99 Euro

70 GB LTE-Datenvolumen im Telefónica-Netz (bis zu 225 MBit/s)

Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Call

Kein Anschlusspreis (per SMS erstattet)

Monatlich kündbar