Laut O₂ gibt es das Angebots-Bundle nur noch bis zum 18. Februar. Bis dahin sicherst du dir aber das iPhone 16 zusammen mit einem MacBook Air 13 und dem Tarif O₂ Unlimited on Demand zu einem starken Preis. Beide Apple-Geräte arbeiten top zusammen, und der Unlimited-Tarif sorgt gleichzeitig dafür, dass du keine Datensorgen mehr haben musst. Was im Detail drinsteckt und was dich das Bundle kostet, erfährst du hier.

iPhone 16 und MacBook Air: Was du bekommst

Das O₂-Angebot ist einerseits cool, wenn du dich selbst mit einem neuen Smartphone und Notebook von Apple ausrüsten möchtest. Du kannst aber natürlich auch genauso gut eins der Geräte an deinen Partner oder deine Partnerin weitergeben – oder sogar den Tarif an ein Familienmitglied abgeben.

Zum iPhone 16 und MacBook Air 13 müssen wir vermutlich nicht viele Worte verlieren. Beides sind erstklassige Geräte und können alle Aufgaben flüssig und schnell erledigen. Sie erfüllen so ziemlich alles, was die Mehrheit aller Nutzer von ihrem Smartphone und Notebook erwartet. Da beide Produkte von Apple kommen, arbeiten sie obendrein optimal zusammen. Für mehr Details empfehlen wir dir unsere Testberichte zu den beiden Geräten.

Unbegrenzt surfen – mit kleinem Haken: Das kann der Tarif!

Dazu bekommst du in diesem Angebot außerdem den Tarif O₂ Unlimited on Demand. Dieser beinhaltet zunächst jeden Kalendertag 10 GB Datenvolumen, welches du nach Belieben verbrauchen kannst. Bleibt davon nichts übrig, kannst du aber auch per SMS 2 GB kostenfrei nachbuchen. Das kannst du beliebig oft wiederholen, sodass du quasi unbegrenzt surfst und streamst. Am nächsten Tag bekommst du dann wieder weitere 10 GB auf dein Datenkonto gutgeschrieben, die du erneut verbrauchen kannst.

Zur Einordnung: In der Regel solltest du bereits mit 10 GB locker durch den Tag kommen. Denn hiermit sind bereits etwa 10 Stunden Video-Streaming in HD-Qualität oder 50 Stunden Social Media Nutzung möglich. Dabei surfst und streamst du mit einer schnellen Downloadgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz und eine Flat für Telefonate und SMS ist ebenfalls enthalten. Wer dennoch mehr mobile Daten benötigt, bucht einfach immer wieder kostenfrei neues Datenvolumen on top und surft so quasi ohne Limit.

Kosten und Laufzeit im Überblick

Für das Paket aus iPhone 16, MacBook Air 13 und O₂-Tarif zahlst du einmalig einen Euro Gerätepreis und monatlich 94,99 Euro Grundgebühr. Den Anschlusspreis bekommst du geschenkt, für den Versand fallen allerdings weitere 4,99 Euro an. Außerdem wichtig: Bei dem Vertrag bindest du dich für 36 Monate – erst danach kannst du bei Bedarf wechseln. Laut O₂ soll das Angebot noch bis zum 18. Februar dieses Jahres laufen, danach ist Schluss. Allzu lange solltest du also nicht warten.

Jetzt weiterlesen Galaxy S25: O2 hat irre Angebote zu Samsungs neuen Flaggschiffen