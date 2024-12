Fast 100 Euro günstiger in nur 9 Monaten: Ninja Heißluftfritteuse wird zum Preistipp

Ninja hat mittlerweile eine breite Produktpalette im Angebot. Von Outdoor Grills über Eismaschinen und Mixer bis hin zu Airfryern. Vor Weihnachten hat der Hersteller in der sogenannten „Geschenkideen“-Aktion einige seiner Produkte teils drastisch reduziert. Vielleicht ist hier ja noch etwas für deine Liebsten dabei? Unser Tipp: die Ninja Foodi FlexDrawer. Das ist eine Heißluftfritteuse für ziemlich große Portionen, die aber bei Bedarf auch zwei Garräume mit unterschiedlichen Einstellungen bietet.

Mit einer oder zwei Garzonen: Das macht die Ninja Heißluftfritteuse besonders

Die Ninja Foodi FlexDrawer 10,4 L Heißluftfritteuse „AF500EU“ ist ein echter Koloss. Denn der Garraum ist mit 10,4 Litern Volumen groß genug, um für die ganze Familie zu kochen. Hier passt laut dem Hersteller etwa eine 2,3 kg schwere Schweineschulter mit knusprigen Kartoffeln oder ein ganzes Auflaufgericht hinein. Der Vorteil gegenüber vielen anderen Heißluftfritteusen auf dem Markt: Du kannst den großen Garraum auch mit einer Trennwand flexibel unterteilen. So kannst du in zwei Garzonen unterschiedliche Temperaturen, Modi und Zeiten einstellen. Dadurch lässt sich etwa bis zu 2 kg Hähnchen in der einen Garzone zubereiten, während in der anderen Garzone knusprige Pommes brutzeln.

Neben dem Frittieren mit Heißluft lässt sich hiermit aber auch braten, backen, dörren oder aufwärmen. Du kannst den Küchenhelfer also absolut vielfältig einsetzen. Cool ist: Laut Ninja garst du mit dem Ninja Foodi FlexDrawer Airfryer bis zu 65 Prozent schneller als mit einem herkömmlichen Umluftofen. Außerdem sollst du bis zu 75 Prozent weniger Fett benötigen als bei anderen Frittiermethoden. Du sparst also nicht nur Zeit und Energie, sondern kochst auch noch gesünder. Zum Schluss kannst du die spülmaschinenfesten Teile einfach vom Geschirrspüler reinigen lassen und hast so kaum Aufwand nach dem Kochen.

Airfryer zum Sonderpreis – und so sparst du sogar noch mehr

Bei Ninja selbst kostet der Airfryer gerade nur noch 169,99 Euro. Meldest du dich aber für den Newsletter an, sparst du noch einmal sieben Prozent auf die Gesamtsumme. Dadurch zahlst du schlussendlich nur noch rund 158 Euro für die XXL-Heißluftfritteuse. Möchtest du dich nicht für den Newsletter anmelden – den du später natürlich auch einfach wieder kündigen kannst – kannst du auch für 159 Euro bei MediaMarkt zuschlagen. Der Versand ist in beiden Shops gratis. Es lohnt sich zusätzlich auch ein Blick auf den Preisverlauf. Denn: Im März dieses Jahres lag das günstigste Angebot noch bei knapp 250 Euro. Wer bis jetzt gewartet hat, spart also fast 100 Euro.

Der Airfryer ist doch nichts für dich? Dann schau doch mal bei den weiteren Angeboten der „Geschenkideen“-Aktion von Ninja vorbei. Vielleicht findest du noch ein schönes Geschenk für unter den Weihnachtsbaum oder die passende Unterstützung fürs Kochen rund um die Feiertage.