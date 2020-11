MediaMarkt startet Black-Angebote: Das sind die 5 besten Deals

Ab 18 Uhr am Sonntag haben Club-Kunden, also Teilnehmer an MediaMarkts kostenlosem Premium-Programm, Zugriff auf die Black-Friday-Angebote. Ab 21 Uhr werden die Deals sukzessive auch für alle anderen Kunden freigeschaltet. Wir haben die Deals unter die Lupe genommen und zeigen dir unsere Top 5. Übrigens: In unserem Schnäppchen-Ticker findest du weitere Black-Friday-Angebote in der Übersicht.

Die Angebote gelten als Warm-Up-Deals zum Black Friday und dem sogenannten „Black Weekend“ kommende Woche: Dennoch sind die Angebote insbesondere preislich nicht zu verachten. Ende ist dann am 29. November, einen Tag vor dem „Cyber Monday“, an dem weitere Deals erwartet werden. In den vergangenen Jahren hatte MediaMarkt den Black Friday in Anlehnung an die eigene Oberfläche auch „Red Friday“ getauft. Mittlerweile schwimmt der rote Händler aber mit dem Strom.

Die Angebote gelten für Club-Kunden ab 18 Uhr, für alle anderen ab 21:00 Uhr am 22. November.

iPhone 11 unter 600, iPhone SE unter 400 Euro

Irgendwie haben wir diesen Deal kommen sehen: Der Black Friday lässt zwei beliebte iPhones unter eine neue Preisgrenze krachen. Das iPhone SE kostet bei MediaMarkt nun 398 Euro und landet unter der 400-Euro-Marke. Das iPhone 11 aus dem Vorjahr kostet dank Aktionsrabatt jetzt 599 Euro. Für Apple-Smartphones sind es neue Bestpreise und Angebote, die schnell ausverkauft sein könnten.

→ Zum Angebot des iPhone SE (64 GB)

→ Zum Angebot des iPhone 11 (64 GB)

Kein Apple-Fan? Auch das Samsung Galaxy S10+ gibt’s jetzt zum absoluten Bestpreis. Das bessere Modell der S10-Reihe von Samsung aus 2019 kostet jetzt 444 Euro und rutscht damit in Preis-Sphären, die wir bisher nur für das normale S10 ohne Plus gesehen haben.

QLED-TV für unter 800 Euro

Samsungs Premium-TV-Segment hört auf die Bezeichnung QLED. Damit ist die spezielle Bildtechnik gemeint, die Kontraste und Farben noch besser darstellt als herkömmliche LED-Technologie. Der 55 Zoll große Samsung GQ55Q82T QLED kostet 798,36 Euro und bietet das solideste Gesamtpaket. Noch am Samstag kostete der Fernseher 1.035 Euro, der UVP liegt bei fast 1.500 Euro. Es gibt auch größere Modelle im Angebot – dann aber teurer oder eben aus einer anderen Technologieklasse:

KitchenAid Küchenmaschine 2648002

Die KitchenAid-Küchenmaschine ist eine Design-Ikone und darüber hinaus eine verlässliche Küchenhilfe. Bei MediaMarkt ist die Artisan-Maschine mit einer 4,8-Liter-Edelstahlschüssel jetzt für 333 Euro erhältlich.

Die ursprünglich 650 Euro teure Maschine besticht insbesondere durch ihre hochwertige Metallverarbeitung und verspricht so eine gewisse Langlebigkeit. Dazu ist das Küchengerät vollkommen analog. Eine App-Anbindung oder ähnliches gibt es nicht. Es ist eine Küchenhilfe, kein Küchenersatz à la Thermomix.

Dyson Akku-Staubsauger

Akku-Sauger von Dyson sind flexibel, saugstark und optisch teilweise etwas extravagant. Dennoch halten sich die Staubsauger des britischen Unternehmens stets stabil im oberen Preissegment, sodass Angebote gern gesehen werden. Jetzt sind zwei Modelle bei MediaMarkt im Preis gefallen. Das Flaggschiff V11 Absolute Extra und der Dyson Cyclone V10 Animal.

Dyson V11 Absolute Extra 2645003 – 549,79 Euro

Dyson Cyclone V10 Animal 2539107 – 399 Euro

Cent-Klopperei: Hier unterbietet MediaMarkt Amazon

Amazon hat bereits seit Freitag beinahe sämtliche eigenen Geräte der Fire- und Echo-Serien im Preis heruntergesetzt. Jetzt zieht MediaMarkt nach und bietet den Fire TV Stick 4K, den neuen Echo 4 und weitere Geräte teilweise um einen Cent günstiger an als der Online-Shopping-Gigant. Den TV-Stick also für 29,23 Euro statt 29,24 Euro. Wichtig zu wissen: Bei MediaMarkt kommen unter 59 Euro noch Versandkosten hinzu. Der Deal lohnt sich also erst, wenn du mehrere Artikel kaufen willst.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.