Weekend-Deals bei Saturn: Die 4 besten Schnäppchen am Wochenende

Wie an jedem Wochenende gibt es auch diesmal noch bis Montag die Saturn Weekend-Deals XXL. Die Aktion wartet Woche für Woche mit neuen Sonderangeboten auf und war zuletzt sehr Fernseher-lastig. Auch diesmal sind TV-Schirme im Angebot. Wir haben uns aber auch links und rechts daneben auf die Suche nach besonders guten Schnäppchen gemacht.

Samsung-Fernseher bei Saturn: 65-Zöller unter 700 Euro

Top-Angebot der Aktion ist der Fernseher Samsung GU65TU8079. Der Fernseher aus Samsungs LED-TV-Line-Up von 2020 ist im Vergleich zum Herstellerpreis von 949 Euro um 26 Prozent günstiger und kostet jetzt nur noch 699 Euro. Der Sprung unter die 700-Euro-Marke bedeutet für den Samsung-Smart-TV den aktuellen Bestpreis, den Saturn hier anbietet.

Wir sehen also: Wenige Wochen vor dem Start der Fußball-EM werden die TV-Angebote immer besser. Sind die 55 Zoll zu groß und suchst eher nach einem Modell der edleren QLED-Reihe von Samsung, gibt es ebenfalls ein Angebot bei Saturn: Der QLED-Fernseher Samsung GQ55Q60A aus dem aktuellen Sortiment des 2021er-Line-Ups rutscht um 111 Euro – von 999 Euro UVP auf nun 888 Euro – Schnapszahl bleibt Schnapszahl.

Huawei Band 4 für 20, Band 4 Pro für 40 Euro

Außerdem sind einige Fitness-Tracker bei Saturn im Angebot. Darunter auch die beiden Armbänder aus Huaweis 4er-Serie. Das Huawei Band 4 gib es zum Schnäppchenpreis ab 19,99 Euro. Das etwas bessere Band 4 Pro ist doppelt so teuer und kostet 39,99 Euro.

Die Pro-Version unterscheidet sich vom normalen Band 4 insbesondere durch ein besseres, weil schärferes Display. Außerdem hat sie einen größeren Akku und ist entsprechend etwas schwerer (20 Gramm gegen 25 Gramm). Darüber hinaus liegt dem Band 4 Pro eine praktische Ladestation bei.

Tipp der Redaktion: Einer der besten Bluetooth-Speaker im Angebot

Für 147 Euro gibt es bei Saturn den Sony SRS-XB43 Bluetooth-Lautsprecher. Doch damit nicht genug – beim Kauf erhältst du außerdem noch einen 15-Euro-Coupon für weitere Einkäufe bei Saturn. Das ist zwar kein direkter Preisnachlass, aber schon ein Preisvorteil. In unserer jüngst veranstalteten Testreihe zu Bluetooth-Speakern erhielt der Lautsprecher das Prädikat „Tipp der Redaktion“. Warum? Für einen fairen Preis bietet der Lautsprecher ein sehr gutes Klangbild, ist robust für den Außeneinsatz und sorgt mit seinem Lichtshow-Modus für das gewisse Etwas.

Der Herstellerpreis des Sony-Lautsprechers liegt bei 229 Euro, mit den 147 Euro bietet Saturn den Bestpreis und zusätzlich noch den Preisvorteil des 15-Euro-Coupons.

→ Zum Bluetooth-Speaker-Deal

Sony SRS XB43 im Test

Dyson V8: Akku-Staubsauger bei Saturn günstiger

Der Akku-Staubsauger Dyson V8 Motorhead ist wieder im Angebot. Zuletzt war er für kurze Zeit sogar unter 300 Euro erhältlich. Jetzt reduziert Saturn den beliebten Akku-Sauger immerhin auf 339 Euro. Es ist also „nur“ der aktuelle und nicht der bisherige Bestpreis. Der Staubsauger liefert eine Spitzenleistung von 425 Watt und fungiert als Stielsauger ohne Beutel für möglichst bequemes und flexibles Bodensaugen. Innendrin steckt ein Hepa-Filter, der die Luft zusätzlich reinigt. Mit einem vollen Akku schafft der Staubsauger rund 40 Minuten Betriebsdauer.

Die Weekend-Deals XXL bei Saturn sind in vollem Gange und enden am Montagabend, 23:59 Uhr. Parallel gibt es einige weitere Aktionen, die interessant sind – so zum Beispiel die Smartphone-Deals bei MediaMarkt mit dem iPhone 12 (256 GB) oder die Mehrwertsteuer-Rabatt-Aktion auf Produkte von Anker und dessen Smart-Home-Label eufy. Auch die Gutscheinheft-Angebote sind noch bis zum 18. Mai verfügbar.