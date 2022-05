Sony Days of Play: Mega-Angebote rund um die PlayStation bei MediaMarkt

Die Days of Play bei MediaMarkt gehen noch bis zum 8. Juni. Bis dahin kannst du dir tolle Angebote zu wirklich guten Preisen sichern. Im Angebot enthalten sind Artikel rund um deine PlayStation-Konsole. Vor allem Original-Zubehör für die Hardware sticht dabei heraus, aber auch einige Spiele sind günstiger. Die Verlängerung der PS Plus Mitgliedschaft ist bislang noch nicht reduziert – wie in den Vorjahren üblich. Hier lohnt es sich, diese Amazon-Seite im Auge zu behalten.

Sony DualSense Controller zum bisherigen Top-Preis

Der „DualSense Wireless-Controller“ von Sony ist der offizielle Controller für deine PlayStation 5. Es handelt sich hierbei um eine verbesserte Version des bekannten DualShock, die für eine neue Generation an Spielen optimiert ist. Den DualSense Wireless-Controller bekommst du bei den Days of Play bei MediaMarkt in vielen verschiedenen Farben. Sämtliche Modelle sind dabei auf 49,99 Euro reduziert. Auch die sonst teureren Sonderfarben gibt es aktuell für den gleichen Preis. Zu den besonderen Farben gehören unter anderem „Starlight Blue“, „Nova Pink“ und „Cosmic Red“.

Der DualSense Controller ist genau auf die PS5 angepasst.

Für PlayStation 5 Gamer ist der DualSense Wireless-Controller einfach ein Muss. Wer also noch einen Ersatz-Controller braucht, oder gerne mit Freunden spielt, der hat jetzt die ideale Chance sich einen Controller zum Bestpreis zu sichern. Der Controller ist in allen Farben reduziert, manche sind jedoch schnell vergriffen – überall liegt der Preis bei 49,99 Euro:

PlayStation VR Starter Pack 100 Euro günstiger

Einer der am stärksten reduzierten Artikel ist das „PS VR Starter Pack“. Das Pack erlaubt dir den Eintritt in die Welt der Virtual Reality durch deine PlayStation. Virtual Reality wird von vielen als die Zukunft des Gamings gesehen und mittlerweile gibt es eine ganze Menge spannender VR-Spiele, die es zu erkunden gibt. Das Set enthält neben dem VR-Headset auch die notwendige Kamera, um deine Bewegungen zu tracken. Beachte jedoch, dass du zum Spielen auch einen DualShock Controller benötigst, der nicht im Pack enthalten ist. Aktuell ist das VR Starter Pack von 299 Euro auf 199 Euro heruntergesetzt. Im Preis enthalten ist außerdem ein VR Worlds Gutscheincode, den du nach dem Kauf sofort einlösen kannst.

Das PlayStation VR Starter Pack ist sowohl mit deiner PlayStation 4, als auch mit deiner PlayStation 5 kompatibel. Beachte jedoch, dass es gewisse Voraussetzungen für deine PS5 gibt, da das Headset ursprünglich für die PS4 konzipiert wurde. Hältst du dich jedoch an die Angaben, dann kannst du auch auf deiner PlayStation 5 in eine virtuelle Realität eintauchen.

Audio der nächsten Generation: Pulse 3D

Mit dem „Pulse 3D“ erlebst du Audio so, wie es von Spieleentwicklern für die nächste Generation gewollt ist. Dieses Over-Ear Wireless Headset sieht nämlich nicht nur gut aus, es klingt auch wirklich gut. Das Headset ist in zwei Farben verfügbar. Beide Farben passen dabei ideal zum schicken Design der PlayStation 5 Konsole. Es handelt sich dabei um Midnight Black und Weiß. Dieses Headset ist jedoch nicht nur zum Zuhören da. Es bietet außerdem zwei integrierte Mikrofone, die über aktuelle Geräuschunterdrückungs-Technologien verfügen. So hören dich deine Freunde stets klar und ohne störende Hintergrundgeräusche.

Das Headset ist aktuell von rund 100 Euro auf 80 Euro reduziert. Sicher dir also noch, so lange die Days of Play gelten, dein Headset zum günstigen Preis. Über das mitgelieferte Kabel ist das Headset übrigens auch mit PlayStation VR und Mobilgeräten kompatibel.

Die Days of Play gelten bis zum 8. Juni – neben MediaMarkt nehmen auch viele weitere Händler daran teil und bieten teils gleiche Preise. Zu den Hardware-Beispielen gesellen sich außerdem noch zahlreiche Angebote zu beliebten Spiele-Titeln.