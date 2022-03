Apple Watch SE jetzt bei Amazon zu Top-Preisen kaufen

Konkret bietet Amazon aktuell die Apple Watch SE (2021) zu Sonderkonditionen an. Und zwar sowohl das GPS-Modell, als auch jene Version, die zusätzlich über eine integrierte SIM-Karte auch Mobilfunkverbindungen möglich macht (GPS + Cellular). In Summe stehen 17 Modelle der Apple Watch SE (2021) zur Verfügung. Achtmal jenes Modell mit 40 mm großem Gehäuse, neunmal die etwas größere Smartwatch (44 mm) des US-Konzerns.

Apple Watch SE vs. Apple Watch Series 7 – die wichtigsten Unterschiede

Im Vergleich zur aktuellen Apple Watch Series 7 ist die Apple Watch SE (2021) preiswerter, bietet dafür aber auch ein etwas kleineres Display. Es löst maximal mit 324 x 394 Pixeln (40 mm) oder 368 x 448 Pixeln (44 mm) auf. Bei der Apple Watch Series 7, dem aktuellen Top-Modell unter den Apple-Smartwatches, sind es 352 x 430 Pixel (41 mm) respektive 396 x 484 Pixel (45 mm). Ebenfalls wichtig: Das SE-Modell ist nicht in der Lage, die Blutsauerstoffsättigung (SpO2) zu messen und verfügt auch nicht über eine EKG-Funktion. Der rückseitig verbaute optische Herzsensor (2. Generation) ist obendrein nicht ganz so taufrisch wie jenes aktualisierte Modell im 7er Modell der Apple Watch (3. Generation).

Weniger entscheidend: Die Apple Watch Series 7 verfügt gegenüber der Apple Watch Series SE über einen nach Herstellerangaben 20 Prozent schnelleren Prozessor. Wirklich zu spüren ist das im Alltag aber nicht. Beide Uhren verrichten ihre Arbeit im Alltag zuverlässig und ohne erkennbare Ruckler bei der Navigation durch das Menü von WatchOS. Das Gehäuse der Apple Watch SE besteht grundsätzlich aus Aluminium, während die Apple Watch Series 7 auch in Edelstahl- oder sogar Titanausführungen zu haben ist.

Bei Amazon ist die Apple Watch SE aktuell je nach Modell zu Preisen zwischen 269,99 Euro und 339,99 Euro erhältlich. Der günstigste Preis gilt dabei für das GPS-Modell mit 40mm-Gehäuse und Silikon-Armband. Knapp 340 Euro werden für das 44mm-Modell mit GPS und Mobilfunkanbindung samt Nylon- oder Silikonarmband fällig. Im Einzelnen staffeln sich die Preise bei Amazon wie folgt:

So günstig sind die neuen Amazon-Deals

Bei Apple selbst kosten die angebotenen Smartwatches etwas mehr. Die beiden GPS-Modelle sind direkt beim Hersteller für 299 bzw. 329 Euro zu haben. Die Apple Watch SE mit Mobilfunk-Anbindung ist im Onlineshop von Apple für 349 bzw. 379 Euro erhältlich. Gleichwohl bietet Amazon zum Teil auf den ersten Blick nicht die absoluten Top-Preise an. Denn teilweise gibt es die digitale Armbanduhr bei eBay zu etwas günstigeren Konditionen zu kaufen.

Und auch Otto unterbietet Amazon in vielen Fällen etwas. Aber: Bei Amazon fallen anders als bei Otto keine zusätzlichen Versandkosten an. Zudem profitierst du bei Amazon anders als (oft) bei eBay von einem (in aller Regel) reibungslosen Kundenservice. Und genau das macht das Amazon-Angebot dann doch zu einem waschechten Preistipp.

Einen Aspekt solltest du vor einem Kauf aber nicht vergessen. Die Apple Watch SE ist nicht mit allen Smartphones kompatibel. Wenn du ein iPhone verwendest, wirst du keine Probleme feststellen. Nutzt du aber ein Android-Smartphone, dürftest du schnell enttäuscht von der Apple-Uhr sein. Eine Kompatibilität mit Android-Handys ist nämlich nicht gegeben.