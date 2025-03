Aldi macht Samsung 4K-Fernseher zum Schnäppchen

Ein schlankes Design, ein Top-Bild in 4K und der Preis kann sich ebenfalls sehen lassen: Dieses aktuelle Aldi-Angebot zu einem UHD-Fernseher von Samsung weiß in so ziemlich jeder Hinsicht zu überzeugen. Der Discounter streicht momentan nämlich immerhin 34 Prozent vom UVP des Smart-TVs.

Das bietet dir der 4K-Fernseher von Samsung

Im Angebot bei Aldi ist dabei der Samsung 4K UHD Smart TV GU43CU6979UXZG. Dieser misst 43 Zoll beziehungsweise ca. 108 cm und besticht dabei natürlich mit einer exzellenten 4K-Auflösung. Samsung setzt bei dem Modell auf ein Crystal UHD-Display, welches für stets gestochen scharfe Bilder und eine satte Farbdarstellung sorgen soll. Besonders praktisch: Dank des 4K-Upscalings sehen selbst ältere Inhalte wie neu aus. Lediglich die 50 Hz Bildwiederholrate könnte besser sein, fürs alltägliche Fernsehen reicht diese aber dennoch aus.

Samsung 4K-Fernseher GU43CU6979UXZG

Ein weiterer Vorteil ist das schlanke Design. Mit den Standfüßen misst der Samsung-Fernseher nur 95,72 x 61,77 x 8,11 cm und passt somit selbst auf kleinere TV-Kommoden. An Anschlüssen hat der Hersteller ebenfalls nicht gespart. Neben drei HDMI-Slots (einer davon mit ALLM & eARC) stehen dir außerdem ein USB-Anschluss sowie ein digitaler Audioausgang zur Verfügung. Und selbstverständlich kannst du den Smart-TV ebenso via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und so auf Streaming-Apps wie Netflix oder Disney+ zugreifen.

Das zahlst du jetzt bei Aldi

Und der Preis? Der liegt laut Aldi eigentlich bei fast 500 Euro (UVP). Derzeit kommst du aber zum Glück deutlich günstiger an den 4K-Fernseher. Aldi reduziert den Preis nämlich um ganze 34 Prozent, wodurch für dich nur noch 329 Euro auf der Rechnung stehen. Hinzu kommen allerdings noch Versandkosten in Höhe von 18,90 Euro. Praktisch ist hingegen, dass du den Samsung-TV beim Discounter ebenso in drei zinsfreien Raten in Höhe von je 113,98 Euro via Klarna zahlen kannst, falls du die Summe nicht in einem Schlag auf den Tisch legen möchtest.