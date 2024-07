Absolut beliebt und jetzt 30 Prozent günstiger: Dyson Akkusauger zum Traumpreis

Wer bei der Recherche nach einem neuen Haushaltsgerät auf hohe Qualität wert legt, schaut sich oftmals bei Dyson um. Die hohen Preise schrecken jedoch in letzter Instanz viele vor einem Kauf ab. Ein guter Mittelweg scheint der Dyson V12 zu sein, obwohl du sogar schon für unter 300 Euro an einen Akkusauger in dem ikonischen Dysondesign kommst. Der Dyson V12 ist jetzt in der „Gutscheinheft“-Aktion ebenfalls günstig zu haben.

Über 200 Euro Rabatt: So stark ist das Angebot

30 Prozent günstiger ist bei MediaMarkt derzeit der Dyson V12 Detect Slim Absolute (2023) Akkusauger. Statt 699 Euro (UVP) zahlst du dadurch jetzt nur noch 489 Euro für den vielseitigen Haushaltshelfer. Der Versand ist dabei kostenfrei. Und blickt man auf den Preisvergleich, sieht man: Dies ist ein wirklich guter Preis! Das Angebot gilt dabei noch bis zum 12. August (9 Uhr) und ist Teil der Gutscheinheft-Aktion von MediaMarkt.

Darum ist der Dyson V12 Akkusauger für viele eine gute Wahl

Der Dyson V12 in der Detect Slim Absolute Ausführung saugt deine Wohnung oder deinen PKW-Innenraum mit 150 Airwatt (AW). Dazu macht er selbst feinsten Staub mit der Detect-Funktion sichtbar. Das ist im Endeffekt ein Lichtstrahl, der deine Böden scannt und zeigt, wo du vielleicht besser nochmal drüberfahren solltest. Ist eine Stelle besonders verschmutzt, erkennt der Akkusauger dies von selbst und erhöht die Saugkraft entsprechend. Stark ist darüber hinaus auch die Laufzeit. Denn mit einer Ladung soll der Dyson V12 bis zu 60 Minuten ohne Verschnaufpause arbeiten können.

In den Karton packt Dyson zudem eine Menge Zubehör, welches dir die Reinigung in deinen vier Wänden erleichtern soll. So ist neben der Bodendüse mit Schmutzerkennung noch eine zweite sogenannte Motorbar Elektrobürste enthalten, die so konzipiert ist, dass sich Haare nicht verfangen können. Weiterhin ist eine Kombi-Zubehördüse für Oberflächen, eine Fugendüse für Ritzen und schwer zugängliche Stellen, eine Haardüse sowie ein Flex-Adapter dabei. Letzterer macht das Saugrohr flexibel für die Reinigung unter Möbeln. Eine Wandhalterung mit Ladefunktion ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Abkühlung gefällig? Auch dieser schicke Dyson Turmventilator ist rabattiert

Übrigens: Wenn du weiterhin nach einem eleganten Ventilator für heiße Sommertage suchst, solltest du auch einen Blick auf den Dyson 300912-01 AM 07 Turmventilator werfen. Denn der ist bei MediaMarkt gerade ebenfalls 20 Prozent günstiger und somit zum Bestpreis von 279 Euro erhältlich.

Als eingeloggter myMediaMarkt-Nutzer bekommst du bei jedem Kauf von Aktionsprodukten aus dem Gutscheinheft übrigens 3.000 Bonus-Punkte. Diese können ab einer bestimmten Menge gegen Rabatt-Coupons eingetauscht werden. So sparst du bei künftigen Einkäufen nochmal extra. Und das Beste: Die Anmeldung geht blitzschnell und ist selbstverständlich komplett kostenfrei.