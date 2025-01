Natürlich kannst du deinen täglichen Kaffee mit einer herkömmlichen Filtermaschine zubereiten. Mit der richtigen Ausstattung könntest du aber auch jeden Morgen mit einem cremigen Cappuccino beginnen. Und wie wärs mit einem kräftigen Espresso nach dem Mittagessen? Alles kein Problem mit dem Kaffeevollautomaten von Krups, der dir natürlich auch eine Tasse normalen Kaffee auf Knopfdruck zaubert. Normalerweise müsstest du für das High-End-Gerät rund 750 Euro zahlen. Doch Lidl hat hier den Rotstift gezückt und satte 66 Prozent vom Preis gestrichen. Was du von diesem Deal erwarten darfst, erfährst du jetzt.

Das kann der Kaffeevollautomat

Der Kaffeevollautomat kommt in einem schlichten Design und ist bei Lidl entweder in Schwarz oder Rot erhältlich. Mit Maßen von circa 381 x 287 x 484 mm findet man auch in einer kleineren Küche problemlos ein geeignetes Plätzchen. Über verschiedene Tasten steuerst du den Automaten und das Display zeigt dir deine aktuelle Kaffee-Auswahl an. Du kannst so Heißgetränke mit 20 bis 180 ml Inhalt brühen. Außerdem lassen sich zwei Favoriten speichern, die du in der Menge und Stärke an deine Wünsche anpassen kannst.

Eine separate Dampffunktion zum Milchaufschäumen für Cappuccino, Latte macchiato und Co. steht dir ebenfalls zur Verfügung. Nach dem Kaffeegenuss schaltet sich die Maschine auf Wunsch wieder von selbst ab oder führt vorher noch eine automatische Reinigung der Brühgruppe durch. Diese ist übrigens aus Metall, was laut Hersteller für eine lange Lebensdauer und richtig heißen Kaffee sorgen soll.

So viel kostet dich die Maschine bei Lidl

Wie oben bereits erwähnt, schreibt Krups einen UVP von 749,99 Euro für den Kaffeevollautomaten aus. Lidl gönnt dir den Kaffeegenuss jetzt jedoch für 249 Euro. Damit streicht der Discounter satte 66 Prozent von der Preisempfehlung des Herstellers. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt uns zudem: Das ist vielleicht nicht der beste Preis aller Zeiten, allerdings ist Lidl damit derzeit rund 50 Euro günstiger als andere Händler.

Zwar kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro hinzu, unterm Strich greifst du hier aber zu einem echt guten Preis einen hochwertigen Kaffeevollautomaten ab. Bei Lidl hat die Maschine insgesamt 579 Bewertungen gesammelt und 94 Prozent empfehlen sie weiter. Wenn du also ohnehin überlegt hast, dein tägliches Kaffee-Ritual auf das nächste Level zu heben, machst du hier mit deinem Kauf nichts Falsch.