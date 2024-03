Wer kennt es nicht: Nach dem Feierabend steht mal wieder der Hausputz an, doch du möchtest nichts lieber tun, als dich einfach nur auf die Couch zu schmeißen? Dann mach das doch einfach, denn deinen Haushalt schmeißt künftig dieser Saugroboter. Bei tink kannst du dir aktuell nämlich einen autonomen Saug- und Wischroboter samt Station zum absoluten Sparpreis von lediglich 279,95 Euro sichern. Das Gerät saugt und wischt deine Wohnung vollkommen eigenständig und dank der Absaugstation musst du selbst nur alle 30 Tage tätig werden.

Saugen & Wischen: Dieser Saugroboter schmeißt deinen Frühjahrsputz

Im Angebot für 279,95 Euro ist dabei der Imou Saugroboter RV-L11-A. Das Haushaltsgerät verfügt über eine Saugkraft von 2.700 Pa, was für Staub, Krümel und Co. locker ausreichen sollte. Dank einer speziellen Teppichverstärkung werden dabei nicht nur Hart-, sondern auch Teppichböden gründlich gereinigt. Mindestens genauso wichtig wie eine ordentliche Saugkraft ist aber natürlich ebenso die Navigation. Der Saugroboter setzt hierfür auf die LIDAR-Technologie zur Navigation und Kartierung. Dadurch steuert sich der kleine Helfer gekonnt durch deine Wohnung und umkurvt dabei alle Hindernisse. Selbst vor Teppichkanten und anderen Erhöhungen bis 20 mm macht das Gerät keinen Halt.

Doch der Imou Saugroboter saugt nicht nur, er kann auch wischen. Damit erledigt der Haushaltshelfer gleich zwei lästige Arbeiten in einem Rutsch. In dieser Preisklasse solltest du aber natürlich keine rotierenden oder schrubbenden Wischpads erwarten. Die Wischfunktion besteht in diesem Fall aus einem nassen Tuch, das über deinen Boden wischt und somit hartnäckigeren Schmutz entfernt. Über die App kannst du dabei etwa die verwendete Wassermenge einstellen. Und auch individuelle Reinigungszeitpläne sind möglich. Die Steuerung via Amazon Alexa oder den Google Assistant macht die Bedienung noch komfortabler.

Bis zu 30 Tage: Die Station nimmt dir noch mehr Arbeit ab

Apropos Komfort: Der Saugroboter wird direkt auch mit einer Absaugstation geliefert. Diese steuert das Haushaltsgadget vollkommen eigenständig an, sobald die Arbeit erledigt, der Staubbehälter voll (0,3 Liter) oder der Akku leer ist. Der Akku soll dabei übrigens für eine Wohnung mit bis zu 100 m2 ausreichen. Innerhalb der Station lädt sich der Roboter anschließend wieder auf und entleert zugleich den Staubbeutel. Dadurch musst du selbst bis zu 30 Tage lang nicht tätig werden. Die Station ist dazu recht schlicht gehalten und setzt in der Wohnungsecke auch ein Design-Statement.

Dank der Station kannst du bis zu 30 Tage lang entspannen

Der Funktionsumfang des Saugroboters kann sich also auf jeden Fall sehen lassen. Ebenfalls ein Hingucker ist der aktuelle Angebotspreis bei tink. Hier sparst du momentan nämlich ganze 30 Prozent im Vergleich zum UVP, wodurch nur noch 279,95 Euro auf der Rechnung stehen. Der Versand ist obendrein komplett kostenfrei.