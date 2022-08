Endlich: Eine der besten deutschen Serien kommt zurück

Mehr als zwei Jahre ist es her, dass die dritte Staffel von „Babylon Berlin“ im Pay-TV bei Sky ihre Premiere feierte. Im Januar 2020 war das und seitdem gibt es ein großes Rätselraten darum, wann wohl Staffel 4 zu sehen sein könnte. Bisher hatte es nur die Info gegeben, dass die neuen Episoden gegen Ende des laufenden Jahres zu sehen sein werden. Jetzt geht es zur Freude vieler Fans schon deutlich früher los. Aber – und das ist die schlechte Nachricht – zunächst erneut nur im Bezahlfernsehen bei Sky.

Wann beginnt Staffel 4 von „Babylon Berlin“?

Laut aktuellen Programmdaten von Sky startet Staffel 4 von „Babylon Berlin“ bereits am 8. Oktober durch. Und zwar mit einer Doppelfolge bei Sky One. Neue Folgen wird es also immer samstags zur Primetime um 20:15 Uhr im linearen Programm des größten deutschen Bezahlsenders zu sehen geben. Parallel dazu wird auch wieder ein Abruf über Sky Q, Sky Go und über Wow, dem neuen Streamingdienst von Sky, möglich sein. Ferner laufen bei Sky One nach der TV-Premiere am Samstag immer sonntags und mittwochs Wiederholungen. In Summe wird die vierte Staffel der beliebten Retro-Krimiserie übrigens zwölf neue Episoden umfassen.

„Babylon Berlin“: Darum geht’s

„Babylon Berlin“ spielt im Berlin der 1920er-Jahre, wo rauschhafter Exzess und extreme Armut genauso aufeinanderprallen wie Emanzipation und Extremismus. Kunst und Kultur erleben einen Aufschwung, ebenso kommt es aber zu immer mehr Verbrechen. Die deutsche Hauptstadt ist eine Weltmetropole voller Verlockungen. Gleichzeitig tun sich immer mehr Abgründe auf. Und noch ahnt niemand, auf welche Katastrophe die Stadt mit dem aufkommenden Nationalsozialismus zusteuert.

In gleich vier Kategorien konnte sich „Babylon Berlin“ bereits den Deutschen Filmpreis sichern. Unter anderem als „Beste Drama-Serie“. Im Mittelpunkt der zum Teil von Tom Tykwer inszenierten Serie steht Gereon Rath (Volker Bruch), der im Jahr 1929 seinen Dienst im Berliner Polizeipräsidium aufnimmt. Bei seinen Ermittlungen in der Berliner Unterwelt stößt er bald auf einen undurchschaubaren Dschungel aus Prostitution, Waffenhandel, Korruption und politischen Intrigen.

Die Handlung von Staffel 4 spielt in Berlin zwischen Silvester 1930 und April 1931, als der sogenannte Stennes-Putsch stattfand. Damals besetzten Mitglieder der SA ein Parteigebäude der NSDAP in Berlin, um die Absetzung des SA-Führers Walther Stennes durch die Parteiführung zu verhindern.

Free-TV-Premiere noch unklar

Wann Staffel 4 von „Babylon Berlin“ im Free-TV im Ersten zu sehen sein wird, ist unterdessen noch unklar. Bei Staffel 3 dauerte es im Jahr 2020 knapp neun Monate, bis die erste Folge nach ihrer Premiere im Pay-TV auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen war. Ein bisschen Geduld ist für alle Fans ohne Sky-Abo also gefragt.