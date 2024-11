WMF-Kaffeevollautomaten im Preissturz - MediaMarkt macht dich zum Barista

MediaMarkt hat nachgelegt: Nachdem wir dir zuletzt schon einen Top-Deal zu einem WMF-Kaffeevollautomaten mit über 400 Euro Rabatt vorgestellt haben (mehr dazu liest du weiter unten im Artikel), haut der Elektronikmarkt anlässlich des Black Fridays jetzt weitere hochwertige Brüher zu Spitzenpreisen raus. Dazu zählt unter anderem ein zweites WMF-Gerät – dieses Mal sogar mit satten 700 Euro Preisnachlass!

Das sind die neuesten Kaffeevollautomat-Angebote von MediaMarkt

Bleiben wir doch direkt beim WMF-Gerät. Der WMF CP853D15 Perfection 860L Kaffeevollautomat ist ein absoluter Premium-Brüher, mit dem du im Nu Kreationen wie Cappuccino, Latte macchiato, Americano und Co. zauberst. Insgesamt stehen dir 14 voreingestellte Kaffee-/Milchspezialitäten sowie drei voreingestellte Temperaturen für Schwarz-, Grün- und Weißtee zur Verfügung. Natürlich kannst du beim Kaffee auch stets die Kaffeestärke und den Mahlgrad deinen Wünschen entsprechend modifizieren. Kurz gesagt: Mit dem Gerät verwandelst du deine Küche im Handumdrehen ins Kaffeehaus und kreierst per Knopfdruck leckeren Kaffee.

Eigentlich stehen für den WMF-Kaffeevollautomaten 1.799 Euro auf dem Preisschild, MediaMarkt verkauft ihn momentan jedoch schon für 1.099 Euro. Du sparst somit satte 700 Euro!

Wer nicht ganz so viel ausgeben möchte, findet im Anschluss noch einen weiteren Kaffeevollautomaten von WMF. Und auch Geräte von anderen Herstellern sind bei MediaMarkt im Sale:

Über 400 Euro Rabatt: Das steckt in dem WMF Kaffeevollautomaten

Im Black Week Deal bei MediaMarkt ist der WMF Perfection 660L Kaffeevollautomat mit einem eleganten Edelstahl-Gehäuse. Er brüht Kaffeekreationen deiner Wahl einfach per Knopfdruck auf und lässt dich zwischen 19 Getränkerezepten wählen. Darunter: klassische Kaffees, wie Cappuccino, Espresso oder Latte macchiato, aber auch Tee oder kreative Kaltgetränke wie Nitro-Kaffee. Und im Expertenmodus passt du die Rezepte bei Bedarf sogar ganz nach deinen Wünschen an.

Die jeweiligen Getränke und Einstellungen wählst du dabei über das Farb-Touchscreen-Display auf der Vorderseite aus und hast so im Handumdrehen eine leckere Crema zubereitet. Außerdem praktisch: Der Bohnenbehälter ist aromaversiegelt und hält deine Bohnen frisch und duftend. Und mit dem internen Milchaufschäumer bereitest du einen perfekten Milchschaum für die jeweilige Kreation zu. Die selbstreinigende Brüheinheit aus Metall sowie das WMF Click & Clean System machen darüber hinaus auch im Nachhinein die Pflege des Geräts kinderleicht.

MediaMarkt reduziert den Kaffeevollautomaten im Zuge der Black Week um 31 Prozent und verlangt so nur noch 888 Euro statt knapp 1.300 Euro dafür. Und das ist, wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt, der aktuell beste Preis für das edle Küchengerät. Der Versand ist kostenfrei.

Diese Deals solltest du ebenfalls nicht verpassen

Aber auch weitere Deals sind einen Blick wert. So sicherst du dir gerade etwa die Krups KM3038 ProAroma Kaffeemaschine mit 59 Prozent Rabatt und zahlst so nur noch 44 Euro für die Filter-Kaffeemaschine für bis zu 10 Tassen. Einen hochwertigen Wasserkocher holst du dir weiterhin mit dem WMF “04.1316.0011” Lono Wasserkocher ins Haus. Der ist gleichzeitig ebenfalls ein cleverer Teezubereiter und kann Wasser in vier verschiedenen Temperaturstufen erhitzen sowie mehrere Minuten warmhalten. Gerade kostet er dank 38 Prozent Rabatt nur noch 117 Euro.