Wahnsinnig günstig: Google Pixel 9 im Black Week Kracher

Wenn du dir ein Top-Smartphone zum kleinen Preis sichern willst, solltest du bei dem folgenden Black-Week-Angebot von Sparhandy zuschlagen. Hier wartet das Google Pixel 9 auf dich, und zwar in Kombination mit einem 100-GB-Tarif. Das Ganze kostet dich insgesamt nur schlappe 29,99 Euro im Monat. Ob sich der Deal rechnet? Das erfährst du hier.

Das bietet der Tarif zum Pixel 9

Bei Sparhandy gibt es das Smartphone in Kombination mit dem O 2 Mobile L Tarif. Dieser ist mit 100 GB ausgestattet und ermöglicht dir eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s. Die 100 GB erhöhen sich alle 12 Monate um 10 GB, sodass dein Datenvolumen mit der Zeit anwächst. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming sind im Preis von 29,99 Euro pro Monat ebenso enthalten. Und mit dem Pixel 9 gibt’s ein Hammer-Smartphone günstig on top – doch dazu später mehr.

Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und es wird ein Anschlusspreis von 39,99 Euro fällig. Alle unter 28 Jahren können hier auch den O 2 Mobile XL Junge Leute Tarif abschließen. Dann stehen statt 100 GB ganze 300 GB auf dem Vertrag. Die monatlichen Kosten von 29,99 Euro bleiben dabei gleich, der Anschlusspreis entfällt. Ab dem 25. Monat werden allerdings 49,99 Euro fällig, sodass du an eine rechtzeitige Kündigung denken solltest.

Hammer-Deal oder Kostenfalle?

Das Google Pixel 9 (Datenblatt) glänzt mit einem 6,3 Zoll großem OLED-Display, das deine Lieblingsfilme und Serien in HDR-Qualität wiedergibt. Der Akku mit einer Kapazität von 4.700 mAh hält den ganzen Tag durch und Fotografie-Fans kommen mit der Dualkamera mit bis zu 50 MP voll auf ihre Kosten. Wenn du das Smartphone ohne Vertrag kaufen möchtest, zahlst du dafür, abhängig vom Händler, rund 700 Euro (Preisvergleich). Im Angebot bei Sparhandy zahlst du hingegen lediglich 9,95 Euro für das Smartphone, für den Versand werden 6,99 Euro berechnet.

Für den O 2 Mobile L inklusive Pixel 9 (128 GB) zahlst du über die Laufzeit von 24 Monaten hinweg dadurch insgesamt 776,69 Euro. Dass dies ein wirklich gutes Angebot ist, zeigt sich direkt. Wahlweise gibt es das Smartphone auch mit 256 GB internem Speicher, allerdings erhöht sich die Einmalzahlung dann auf 179,95 Euro. Wenn man den zusätzlichen Schritt gehen möchte und den Gerätepreis von rund 700 Euro von den Gesamtkosten abzieht, ergibt sich daraus ein monatlicher Effektivpreis von etwa 3,20 Euro für den Tarif mit 100 GB. Bist du noch unter 28, zahlst du effektiv sogar nur 1,50 Euro.

Du siehst selbst: Dank dieses Angebots kommst du zu einem Wahnsinns-Preis an das Google Pixel 9 inklusive eines starken Mobilfunkvertrags. Da es sich um ein Black Week Angebot handelt, liegt die Vermutung nahe, dass der Deal in wenigen Tagen schon wieder von der Bildfläche verschwunden ist. Du solltest dich also beeilen, wenn du noch ein Smartphone ergattern willst.

