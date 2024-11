Vorwerk Black Days: Akkusauger sinkt unter 100 Euro & viele weitere starke Angebote

Bei Vorwerk sind die Black Days gestartet. Und das bedeutet: Bis zum 2. Dezember sparst du eine Menge bei Kobold und Thermomix Produkten. Wo du genau sparst und was die Deals bieten, erfährst du hier.

Kobold VC100: Akku-Handstaubsauger für unter 100 Euro

Ein top Angebot kannst du dir zum Kobold VC100 Akkusauger – passend zu den Black Days – in der Farbe Schwarz zulegen. Der Handstaubsauger kostet gerade nur 99 Euro. Im Vergleich zum VC100 in Weiß ist das nochmal 23 Prozent günstiger. Der Krümelsauger ist perfekt für eine schnelle Reinigung zwischendurch. Wenn Mehl oder Müsli in der Küche umgekippt ist oder du Regale und das Sofa abstauben möchtest, ist er schnell zur Hand. Mit zwei Saugstufen entfernst du jeden Schmutz und eine Aufladung reicht aus für bis zu 20 Minuten Reinigung am Stück.

Ein weiteres Schnäppchen holst du dir gerade mit dem Kobold VG100+ Flächenreiniger ins Haus. Dabei handelt es sich um ein vielseitiges Gerät mit einem Wischtuch, Wassertank und Absauger. So kannst du Oberflächen in einem Rutsch mit Wasser und Reinigungslösung befeuchten, reinigen und trocknen. Hiermit bekommst du nicht nur Fenster und Spiegel im Nu sauber, sondern auch andere flache Oberflächen – zum Beispiel Fliesen oder Küchenschränke. Während der Vorwerk Black Days sparst du 40 Euro und zahlst so nur noch 229 Euro für den vielseitigen Haushaltshelfer. Mehr über den Flächenreiniger erfährst du in unserem Test.

Vorwerk Saugroboter mit 250 Euro Rabatt

Wer absolute High-End-Technik im Haus nutzen möchte, sollte sich einmal den Kobold VR7 Saugroboter anschauen. Denn den gibt es gerade zusammen mit der RB7 Absaugstation satte 250 Euro günstiger. Dadurch zahlst du jetzt nur noch 999 Euro. Mit seinem D-förmigen Design reinigt er Ecken problemlos und findet sich mittels intelligenter Navigation bestens in deinem Zuhause zurecht. Eine Akkuladung reicht dabei für bis zu zwei Stunden Reinigung am Stück aus. Da für diesen Preis auch noch die RB7 Absaugstation dabei ist, musst du bis zu 60 Tage lang keinen Staubbehälter per Hand entfernen. Nach der Putzfahrt entleert sich der Inhalt des Roboters nämlich von selbst in die mitgelieferte Station.

Der Vorwerk Kobold VR7 Saugroboter

Interessierst du dich hingegen für den Thermomix, schau doch einmal hier vorbei. Auch für einiges an Zubehör gibt es starke Rabatte. So sparst du etwa beim Mixtopf TM6 oder beim Styler-Aufsatz, um Gemüse schnell und leicht schneiden zu können.