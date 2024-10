Am Donnerstag (3.10.2024) ist laut Kleingedrucktem die letzte Möglichkeit, sich den Gratis-Tarif „Vodafone CallYa Digital“ zu sichern. Die Sommeraktion läuft auch schon seit einigen Wochen. Wer also noch keinen „Gratis-Tarif“ abgestaubt hat, genau den aber gebrauchen kann, der sollte sich sputen.

Prepaid-Tarif dank 60-Euro-Bonus gratis – keine Vertragsbindng

Und darum geht’s: Den Tarif CallYa Digital mit 20 GB und Allnet-Flat bekommst du für knapp 3 Monate (3 Buchungs-Intervalle) gratis, indem du den bis 3. Oktober gültigen Code BONUS60 bei der Bestellung eingibst. Der sorgt für 60 Euro Guthaben auf deinem Kundenkonto, womit der Tarif drei Mal gebucht werden kann. Dadurch, dass du nominell einen Prepaid-Tarif nutzt (auch wenn in diesem speziellen Fall ein Bankeinzug obligatorisch ist), ist der Tarif direkt kündbar und du zahlst im Zweifel keinen Cent an Vodafone. So funktioniert’s:

Mit dem Code BONUS60 bei SIM-Karten/Tarif-Bestellung bekommst du 60 Euro Guthaben. Weitere 10 Euro Bonus gibt’s bei Rufnummernmitnahme.

bei SIM-Karten/Tarif-Bestellung bekommst du 60 Euro Guthaben. Weitere 10 Euro Bonus gibt’s bei Rufnummernmitnahme. Damit kannst du den Tarif CallYa Digital (30 GB mit 5G und Allnet-Flat / 4 Wochen Laufzeit) drei Mal buchen.

Der Tarif ist monatlich kündbar. Du gehst keine vertragliche Verbindlichkeit für danach ein, musst aber aktiv aussteigen und kündigen.

Wenn du ihn per eSIM bestellst, kannst du den Tarif nach wenigen Minuten schon nutzen (klassische SIM per Post dauert 1–2 Tage).

Ende der Aktion/letzte Abschlussmöglichkeit ist laut Vodafone am 3. Oktober

Keine Falle, keine Einschränkung

Du nutzt den Vodafone CallYa Digital als regulären Tarif. Deshalb musst du etwa auch eine IBAN angeben, obwohl das Konto bei frühzeitiger Kündigung gar nicht belastet wird. Das Datenvolumen ist nicht im Speed begrenzt, du kannst aufs 5G-Netz von Vodafone zugreifen und es gibt auch keine Auslands-Einschränkung. EU-Roaming ist also mit dabei.

Tipp: Wenn du den Tarif als eSIM abschließt – und sofern dein Handy dafür geeignet ist – ist er schon ein paar Minuten nach Buchung einsatzbereit.

60 Euro Prepaid-Bonus bei Vodafone – so geht’s

Der Code „BONUS60“ beim Bestellen des Tarifs lässt die 60 Euro automatisch auf deinem Guthaben-Konto landen. Der Code „CALLYA60“ funktioniert indes ebenfalls (jeweils ohne Anführungszeichen).

Die Aktion ist übrigens genauso gewollt. Es handelt sich also nicht um einen Geheim-Trick, der schnell wieder verschwinden kann. Einzige Leitplanken: Den Bonus gibt’s nur bei Buchung bis spätestens 3. Oktober, wie Vodafone im Kleingedruckten verrät. Damit ist das Angebot jetzt also in der finalen Phase. Außerdem ist das Bonusguthaben nur für den Tarif CallYa Digital mit seinen 20 Euro Grundgebühr nutzbar. Einen günstigeren Tarif wählen und das Guthaben so länger auszureizen, ist also nicht möglich.

Einordnung: Wie gut ist der Tarif?

30 GB LTE-Datenvolumen pro Monat. Das alles ohne lange Vertragslaufzeit und direkt beim Netzbetreiber – das sucht man im deutschen Markt sonst vergebens. Erst kürzlich hatte Vodafone das Datenvolumen für den Tarif von 20 auf 30 GB pro 4 Wochen angehoben. Seit vergangenem Jahr ist die eSIM-Option für CallYa-Tarife neu eingeführt worden. Der Tarif ist also absolut up to date.

Zwar gibt es andere Provider, die vom Inhalt her ähnliche Angebote auch im Vodafone-Netz haben – hier gibt es aber keine 60 Euro Gutschrift, mit denen du drei Monate lang den Tarif kostenlos nutzen kannst. Insofern ist der Tarif für den Moment einzigartig. Eine Besonderheit ist in jedem Fall die Freischaltung von 5G. Auch die Möglichkeit, den Tarif per eSIM zu nutzen, macht ihn überaus flexibel und interessant, um zu schauen, ob der Umstieg von physischer SIM zu digitaler für dich in Frage kommt. Außerdem eignet sich die Karte zur Urlaubszeit als Backup, falls du bei Telekom oder O2 sein solltest und dein Anbieter am Urlaubsort in Deutschland eher schlechtes Netz hat.

Unterm Strich bleibt: Wem also ein relativ hohes Datenvolumen zusammen mit einer hohen Flexibilität wichtig ist, der sollte CallYa Digital zumindest ausprobieren. Aktuell geht dies quasi risikofrei. Einmalkosten für Versand oder Bereitstellung fallen nicht an, wer seine Nummer mitbringen will, bekommt weitere 10 Euro gutgeschrieben.

