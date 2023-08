Unschlagbarer Tarif-Knaller: 10 GB + Allnet-Flat für nur 4,99 Euro

Sparfüchse aufgepasst: Aktuell gibt es bei Lebara absolute Tarif-Schnäppchen im Angebot. So kannst du dir etwa einen Tarif mit 10 GB Datenvolumen und einer Allnet-Flat für lediglich 4,99 Euro im Monat sichern. Wer mehr Datenvolumen braucht, greift einfach zum Vertrag mit 25 GB für monatlich nur 9,99 Euro. Alle Details zu den Tarif-Krachern gibt es hier.

10 GB für 5 Euro & 25 GB für 10 Euro: Das bieten dir die Tarif-Schnäppchen

Schauen wir uns die Tarif-Schnäppchen einmal genauer an. Die günstigste Option ist dabei der „HELLO! XS Plus“ Tarif mit 10 GB 4G-Datenvolumen im Telefónica-Netz. Dabei bist du mit einer maximalen Bandbreite von 25 MBit/s unterwegs – was fürs alltägliche Surfen unterwegs komplett ausreicht. Obendrein gibt es noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Hinzu kommen weitere 60 Freiminuten in 50 Länder, wie unter anderem Österreich, Frankreich oder die USA.

All das gibt’s bereits für den unschlagbaren Preis von lediglich 4,99 Euro im Monat. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate, anschließend kann monatlich gekündigt werden. Besonders cool: Auch nach Ablauf dieser Zeit bleibt dabei der Schnäppchen-Preis von 4,99 Euro bestehen.

→ 10 GB Tarif für monatlich 4,99 Euro

Du benötigst mehr Datenvolumen? Dann wirf einen Blick auf den „HELLO! S Plus“ Tarif. Hier bekommst du satte 25 GB mobile Daten für monatlich 9,99 Euro – ein Preisversprechen, dass ebenso über die Mindestvertragslaufzeit hinaus geht! Alle weiteren Vorteile, wie die Telefon- und SMS-Flat, bekommst du hier natürlich ebenfalls. Die Freiminuten ins Ausland werden sogar noch auf 120 Minuten verdoppelt. Bei beiden Tarif-Optionen fallen übrigens einmalige Aktivierungsgebühren in Höhe von 15 Euro an.

→ 25 GB Tarif für monatlich 9,99 Euro

Besonders flexibel: Spontane Vertragswechsel & mehr Auslandsminuten

Obwohl du dich bei dem Angebot zunächst 24 Monate bindest, bleibst du auch innerhalb der Mindestvertragslaufzeit stets flexibel. Du kannst nämlich monatlich zwischen den verschiedenen Tarifen wechseln. Solltest du etwa mit den 10 GB Datenvolumen nicht auskommen, wechselst du einfach im Handumdrehen zur Option mit 25 GB.

Steht hingegen ein längerer Urlaub oder beispielsweise ein Auslandssemester an? Dann kommen die zusätzlichen Minutenoptionen genau richtig! Du kannst dir hiermit jederzeit weitere Auslandsminuten holen: von 240 Minuten für 4,99 Euro bis hin zu 1.200 Minuten für 9,99 Euro. Die Lebara-Angebote sind also nicht nur überaus günstig, sondern gleichzeitig auch super flexibel.