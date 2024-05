Netflix schafft Downloads ab: Update verärgert Nutzer

Netflix ist in den vergangenen Monaten gleich mehrfach in die Kritik geraten. So hat man in Deutschland kürzlich zum wiederholten Male die Preise erhöht und den günstigsten Tarif ohne Werbung abgeschafft. Auch mit den verschärften Regeln gegen Accountsharing sorgte man in den vergangenen Monaten für Negativ-Schlagzeilen und sorgt auch bei Kunden, die ihren Account nicht mit Anderen teilen, für Einschränkungen. Jetzt kommt der nächste Hammer: Die Download-Funktion wird auf vielen Geräten abgeschafft.

Netflix: Keine Downloads mehr für diese Kunden

Aktuell verteilt Netflix eine komplett neue App für Windows 11 und Windows 10. Überraschend ist eine Funktion nicht mehr an Bord. So kann man nach dem Update keine Filme und Serien mehr herunterladen. Bereits heruntergeladene Inhalte sind ebenfalls verschwunden. Auf seiner Support-Website bestätigt Netflix, dass die Funktion nicht zur Verfügung steht. Auch ist aktuell nicht geplant, Downloads mit einem späteren Update zurückzubringen.

Stattdessen verweist man auf seine Apps für Android und iOS. Hier ist der Download von Filmen und Serien weiterhin möglich. Wer jedoch auf seinem Windows Notebook oder Tablet also in Zukunft auch unterwegs Netflix schauen möchte, schaut in die Röhre. Stattdessen unterstützt man jetzt das Anschauen von Live-Events und spricht von einer besseren Streaming-Qualität für seine Nutzer. Für die Nutzer sicher nur ein schwacher Trost.

Nur Spekulationen zum Grund

Warum Netflix die Möglichkeit zum Download entfernt hat, verrät man auf seiner Support-Seite nicht. Möglicherweise wurde die Funktion zu selten genutzt oder man hatte lediglich keine Lust, Geld und Ressourcen zu investieren, um die Funktion in der neuen App weiterhin anzubieten. So scheint es sich bei der neuen App um eine sogenannte PWA zu handeln, die technisch auf der Netflix-Website basiert, auf welcher ebenfalls keine Downloads möglich sind.

Für Nutzer auf dem Smartphone gibt es jedoch Entwarnung. So plant Netflix aktuell nicht, die Download-Funktion auf dem Smartphone zu entfernen. Auch wenn du ein iPad oder ein Tablet mit Android-Betriebssystem hast, kannst du die Download-Funktion weiterhin nutzen.