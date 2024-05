Sonos sorgt momentan nach dem Launch der neuen App für wenig gute Nachrichten. Auch wenn inzwischen in einigen Punkten nachgebessert wurde, sind immer noch viele Nutzer mit der neuen Bedienungsoberfläche unzufrieden. Nun startet Sonos ein neues Produkt, das jahrelang von den Kunden vermisst wurde: ein Sonos Kopfhörer. Sonos Ace wird aber anders funktionieren, als die meisten Sonos-Nutzer es erwarten dürften. Denn vor allem da, wo Sonos hauptsächlich eingesetzt wird – in den eigenen vier Wänden – funktioniert er nur eingeschränkt.

Sonos Ace: Zuhause nur TV-Sound

Beim Sonos Ace handelt es sich um einen klassischen 312 Gramm schweren Over-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth. Er ist ausgestattet mit 3D-Audio, aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und einem Aware Modus. Der Sonos Ace ist ab dem 5. Juni 2024 weltweit für 499 Euro in Schwarz und Soft Weiß erhältlich. Doch Achtung: in deinem bestehenden Heimsystem funktioniert er nur im Zusammenspiel mit der Sonos Arc. Erst später sollen auch andere Soundbar-Modelle hinzukommen. Ohne Soundbar ist er im Sonos-Umfeld nicht einsetzbar.

Zwei speziell entwickelt, dynamische 40-mm-Treiber hat Sonos in jeder der beiden Hörmuscheln verbaut. Insgesamt acht Mikrofone nehmen die Umgebungsgeräusche und deine Stimme auf. So soll die aktive Geräuschunterdrückung störende Umweltgeräusche rausfiltern und deine Stimme bei Telefonaten und Videokonferenzen hervorheben soll. Die Audioübertragung erfolgt über Bluetooth, wenn es dein Gerät Qualcomm Snapdragon Sound aptX Lossless sogar verlustfrei, oder per USB-C.

Akku: Von 0 auf 3 Stunden in 3 Minuten

Sensoren erkennen, ob du die Kopfhörer wirklich trägst. Setzt du sie ab, stoppt die Wiedergabe und fährt fort, wenn du ihn wieder aufsetzt. Das soll auch den Akku schonen, der ohnehin schon mit 30 Stunden aktiver Hör- und Sprechzeit ausgestattet ist. Besonderheit: 3 Minuten laden ermöglicht direkt 3 Stunden Akkulaufzeit, so Sonos. Das ist besonders praktisch, wenn du die Kopfhörer dringend brauchst, der 1060-mAh-Akku aber mal wieder leer ist. Erst nach zwei Stunden ist der Akku dann aber komplett voll.

Im Sonos System funktioniert Sonos Ace nur im Zusammenspiel mit der Soundbar Sonos Arc. TV Sound lässt sich mit einem Tastendruck von der Soundbar zum Sonos Ace wechseln. Dann funktioniert demnach auch 3D-Audio mit Dolby Atmos. Dynamisches Head Tracking ermöglicht das Gefühl, Teil der Action zu sein, selbst wenn man den Raum verlässt, heißt es im PR-Text von Sonos. Wie das in der Praxis funktioniert, muss sich zeigen. Die später in diesem Jahr verfügbare TrueCinema Technologie von Sonos analysiert dann auch die Umgebung und gibt kompletten Surround Sound wieder. Du sollst vergessen, dass du einen Kopfhörer aufhast, so das vollmundige Versprechen. Mit normalen Sonos-Lautsprechern wird Sonos Ace inkompatibel sein. Er wird auch nicht als eigener Raum in der Sonos App dargestellt. Willst du zu Hause Musik hören, musst du also wieder auf die Zuführung per Smartphone zurückgreifen.