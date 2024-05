Das Windows-Phone ist zurück: diesmal mit Android

Bei dem Smartphone handelt es sich um das legendäre Lumia 920. Das Smartphone kam 2012 auf den Markt und war das erste Handy mit dem neuen Betriebssystem Windows Phone 8. Das Smartphone fiel vor allem durch sein markantes und farbenfrohes Kunststoff-Gehäuse auf und konnte mit einem für die damalige Zeit gigantischem 4,5 Zoll Display und einer hervorragenden 8-Megapixel-Kamera punkten.

Lumia 920 Revival geplant

Mittlerweile ist Nokia als Smartphone-Hersteller Geschichte und auch das Betriebssystem Windows Phone gibt es nicht mehr. Die Markenrechte von Nokia liegen beim finnischen Hersteller HMD, welcher neben einer eigenen Smartphone-Reihe auch für das Revival bekannter Klassiker und einigen ausgefallenen Handys bekannt ist. Laut aktuellen Gerüchten will sich der finnische Hersteller nun am ersten Smartphone-Revival versuchen und das Lumia 920 erneut auf den Markt bringen.

Via X veröffentlichte Fotos zeigen das neue Smartphone in allen Details. Bis auf das generisch wirkende Kamera-Modul auf der Rückseite erinnert das Design stark an den 12 Jahre alten Klassiker. Auch bei den Farben hat man sich am Original orientiert, die Farben jedoch alle etwas angepasst und ein pinkfarbenes Modell hinzugefügt.

So soll die Neuauflage des Lumia 920 aussehen

Android statt Windows Phone

Bei der Software erwartet Fans des Klassikers jedoch eine herbe Enttäuschung. Statt Windows Phone kommt hier Android 14 zum Einsatz. Etwas anderes ist 2024 auch gar nicht mehr möglich. Microsoft hat den Support für sein mobiles Betriebssystem vor Jahren eingestellt und auch Apps gibt es keine mehr.

Der damalige Flaggschiff-Chip Snapdragon S4 Plus ist einem aktuellen Snapdragon 7s Gen 2 gewichen und auch sonst bietet die Neuauflage eine typische Mittelklasse-Ausstattung: Dazu zählen ein Full-HD+ AMOLED-Display mit 120 Hertz Bildwiederholrate, 4.900 mAh Akku mit 33-Watt-Laden und eine 108-Megapixel-Kamera mit 2-Megapixel-Lückenfüller und eine Frontkamera mit 32 Megapixeln Auflösung.

Design Hommage keine Neuauflage

Bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2012 war das Lumia 920 ein echtes Flaggschiff und konnte sich in Tests mehrere Preise für das beste Smartphone des Jahres sichern. Die Neuauflage verfolgt andere Intentionen. So erinnert zwar das Design stark an das Original, bei der Software kommt hingegen Android zum Einsatz und die Ausstattung ist solider Standard für ein Mittelklasse-Smartphone für um die 300 Euro. Vielleicht überrascht uns HMD jedoch zumindest mit einem Sperr- und Startbildschirm im klassischen Lumia-Look.

Ein Preis für das neue Smartphone ist bisher nicht bekannt. Ausgehend von der Ausstattung dürfte dieser jedoch deutlich unter den 649 Euro liegen, welche Nokia 2012 für das Lumia 920 aufgerufen hat.