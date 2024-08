Letzte Chance: Telekom-Schnäppchen für unter 8 Euro läuft bald ab

Du möchtest im besten Netz Deutschlands unterwegs sein, hast aber keine Lust auf die hohen Kosten der Deutschen Telekom? Dann kommt dieses Angebot von freenet wie gerufen für dich! Hier sicherst du dir nämlich einen Tarif im Telekom-Netz schon für rund 8 Euro! Und für lediglich 2 Euro Aufpreis gibt’s das Ganze sogar mit 5G. Doch aufgepasst: Das Angebot gilt nur noch bis zum 30. August (23:59 Uhr).

15 GB im besten Handynetz der Telekom: Das steckt drin

Wer Zuhause oder auf der Arbeit WLAN nutzt, braucht in der Regel keine 50 GB Datenvolumen aufwärts. Für die paar Fahrten in der Bahn oder den Ausflug am Wochenende reichen 15 GB allemal aus. Denn auch hiermit streamst du unterwegs deine Lieblings-Playlists rauf und runter, schaust das ein oder andere Reel auf Instagram und verschickst Bilder, Sprachnachrichten und Co. an Freunde und Familie. Und ein solches Datenpaket holst du dir aktuell bei freenet zum Schnäppchenpreis.

In dem Tarif enthalten sind 15 GB pro Monat im LTE-Netz der Telekom, welches laut unabhängigem Test der Zeitschrift connect zum wiederholten Male als „bestes Handynetz“ ausgezeichnet wurde. Du kannst dich hier also auf deutlich weniger Funklöcher und eine stabile Verbindung freuen. Zwar surfst du mit nur 25 MBit/s, das ist aber immer noch schnell genug für Social Media, Musikstreaming oder das Streamen von HD-Videos. Wer unterwegs Online-Games spielen, große Dateien herunterladen oder Videos in 4K streamen möchte, kommt hier allerdings an seine Grenzen. Für die meisten Nutzer reichen 25 MBit/s jedoch völlig aus. Möchtest du hingegen noch schneller und vor allem flächendeckend stabiler surfen, lohnt sich vielleicht ein Upgrade auf 5G. Dafür zahlst du 2 Euro Aufpreis pro Monat.

Aber in dem Tarif steckt ja noch mehr. Eine Flat für unbegrenztes Telefonieren sowie EU-Roaming sind ebenfalls mit dabei. Dazu ist der Tarif VoLTE- & WiFi-Call-fähig, wodurch sich die Sprachqualität bei Anrufen verbessern kann. Und bei Bedarf kannst du den Tarif auch als eSIM nutzen. Etwa, wenn dein Handy keinen physischen SIM-Slot mehr hat oder du deine Smartwatch mit dem Internet verbinden möchtest. Außerdem praktisch: Du kannst den Mobilfunkvertrag bereits jetzt bestellen und erst bis zum 30. September damit starten. Läuft dein jetziger Vertrag noch, zahlst du so nicht doppelt – das Angebot sicherst du dir aber dennoch rechtzeitig.

Kosten und Laufzeit im Überblick

Im LTE-Netz zahlst du für den Tarif gerade nur 7,99 Euro pro Monat statt knapp 32 Euro – du sparst also rund 75 Prozent. Mit der 5G-Option fallen währenddessen 9,99 Euro pro Monat an. Erteilst du freenet zudem eine Werbeerlaubnis, sparst du dir die Anschlusskosten. Dadurch kann es allerdings sein, dass du Werbung per Telefon, Mail und Co. zugeschickt bekommst. Die Vertragslaufzeit beträgt mindestens 24 Monate.

Und als weiteres Schmankerl bekommst du beim Abschluss des Vertrags einen Monat des Streaming-Dienstes waipu.tv Perfect Plus gratis dazu. Du solltest diesen jedoch rechtzeitig kündigen, da das Abo nach dem Probemonat kostenpflichtig wird.