Spannender als Black Friday? Das sind die besten Angebote der Aldi Week

Wer ein bestimmtes Produkt haben will, für den lohnt es sich oft, in der zweiten Jahreshälfte bis zur Vorweihnachtszeit zu warten. Doch auch vor Black Friday und Prime Day gibt es hier und da spannende Aktionen mit richtig guten Angeboten. Eine solche startet jetzt etwa der Discounter Aldi. Hier erfährst du alles, was du zu der Sparaktion wissen musst.

Heißluftfritteusen und Akkuschrauber reduziert

Der Discounter hat die sogenannte Aldi Week gestartet, bei der du noch bis zum 29. September einige coole Produkte deutlich günstiger abstauben kannst. Hier haben wir beispielsweise zwei Angebote zu Heißluftfritteusen gefunden, die einen Blick wert sind. Die Doppel-Heißluftfritteuse von Kenwood bietet 8 Liter Füllvolumen, zwei Garkörbe und ist gerade 39 Prozent reduziert. Dadurch kostet sie jetzt nur noch 89,99 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten) statt 149 Euro (UVP). Noch günstiger kommst du aber an eine Kompakt-Heißluftfritteuse der Aldi-Hausmarke Ambiano. Die bietet zwar nur Platz für 1,9 Liter, kostet dafür aber auch lediglich schlappe 24,99 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten).

Darüber hinaus hat Aldi während der Rabattaktion ein interessantes Angebot zu einem Akkubohrschrauber von ADAC in petto. Statt 129 Euro (UVP) zahlst du dank 53 Prozent Rabatt jetzt nur noch 59,99 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten). Der Akkuschrauber wird von einem 20-Volt-Motor angetrieben und ist mit einem LED-Licht zur besseren Ausleuchtung des Arbeitsbereiches ausgestattet. Zum Schutz und leichten Transport bekommst du das Akkuwerkzeug zudem mit einem robusten Tragekoffer geliefert.

AirTag-Alternative und praktisches Gadget fürs Auto

Ein cooles Gadget bekommst du mit dem Smart Tag Pro Doppelpack. Die beiden enthaltenen Sensoren lassen sich etwa am Schlüssel, Koffer oder Halsband deines Haustiers befestigen, um diese nicht zu verlieren oder schnell wiederzufinden. Um den jeweiligen Gegenstand oder auch dein Haustier wiederzufinden, musst du nur mit deinem Android-Smartphone in die „Maginon Smart Home” schauen oder mit deinem Apple-Gerät die „Wo ist?“ App aufrufen. Der Doppelpack kostet bei Aldi gerade 24,99 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten) statt 49,99 Euro und ist somit ganze 50 Prozent reduziert.

Wenn du ab und zu beim Parken vergisst, die Parkscheibe einzustellen und unter die Windschutzscheibe zu legen, lohnt sich außerdem ein Blick auf diese elektronische Parkscheibe. Sie wird direkt an der Windschutzscheibe befestigt und erkennt per Bewegungssensor automatisch, wenn du deinen Wagen parkst. Die Uhrzeit stellt sich dann entsprechend von selbst ein und du riskierst kein Knöllchen. Bei Aldi kommst du jetzt schon für 19,99 Euro dran (+ 5,95 Euro Versandkosten).

Diese 10 Angebote der Aldi Week sind ebenfalls einen Blick wert

Es gibt aber noch eine Menge anderer starker Angebote in der Aldi Week. Eine Übersicht über weitere Highlights findest du hier (jeweils zzgl. Versandkosten):