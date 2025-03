Wir haben ein ziemlich gutes Tarif-Bundle im Netz entdeckt, welches nicht nur durch erstklassige Geräte, sondern auch noch durch einen mega Preis besticht. Denn ja, du hast richtig gelesen: Du bekommst hier nicht nur ein Smartphone, sondern zusätzlich auch noch die passenden In-Ear-Kopfhörer zum 15-GB-Tarif dazu. Woraus sich das Angebot genau zusammensetzt, erfährst du jetzt.

Superbundle mit Handy + In-Ears zum Sparpreis

Im Fokus steht hier das Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ in der 5G-Version. Das Smartphone ist erst seit Mitte Januar erhältlich und dementsprechend sprichwörtlich brandneu. Es kommt mit einem 6,67-Zoll-AMOLED-Display daher. Wenn du gerne fotografierst, wird dich die 200-MP-Triple-Kamera sehr glücklich machen. All deine Fotos, Dokumente und sonstige Dateien finden auf 256 GB internem Speicher platz. Es ist 5G-fähig, und der Akku hat eine Kapazität von 5.110 mAh. Um all deinen Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet im Inneren ein leistungsstarker Snapdragon 7s Gen 3 Prozessor.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G (8/256) Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Snapdragon 7s Gen 3 Arbeitsspeicher 8 GB Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Blau

Schwarz

Violett Marktstart 15 Januar 2025 Gewicht 210 g

Zusätzlich zum Smartphone bekommst du noch die Redmi Buds 6 Pro gratis. Normalerweise kosten dich diese rund 70 Euro (Preisvergleich). Die Kopfhörer verfügen über ANC und sind resistent gegen Wasser sowie Schweiß. Eine KI sorgt dafür, dass Störgeräusche beim Telefonieren effektiv herausgefiltert werden, sodass du immer gut zu verstehen bist. Der Hersteller verspricht bis zu neun Stunden Hörzeit pro Ladung, mit dem Ladecase kommst du auf insgesamt 36 Stunden Musikgenuss.

Dieser Tarif gehört dazu

Die Geräte haben dich soweit überzeugt? Dann nehmen wir jetzt den Tarif auseinander. Der Blau Allnet M liefert 15 GB im 5G-Netz von Telefónica. Du greifst auf eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s zurück. Außerdem telefonierst und simst du kostenlos in allen deutschen Netzen. EU-Roaming ist ebenfalls enthalten. Einen Anschlusspreis gibt es hier nicht. Lediglich 1 Euro für das Smartphone und 4,99 Euro für den Versand kommen noch dazu – das war’s!

Der Tarif hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Wenn du die Geräte über 36 Monate hinweg abbezahlst, zahlst du monatlich nur 15,99 Euro. Wahlweise kannst du das Smartphone auch in 24 Raten bezahlen, dann erhöht sich die monatliche Rechnung jedoch auf 21,99 Euro. Egal für welche Option du dich entscheidest, der Preis ist grundsätzlich niedrig. Vor allem mit Blick auf die Geräte und den Tarif, den du bereits für weit unter 20 Euro im Monat bekommst, staubst du hier echt einen guten Deal ab.

