Das Xiaomi Redmi Note 8 Pro ist im Herbst 2019 auf den Markt gekommen und konnte prompt bei uns im Test überzeugen. Großes Display, lange Akkulaufzeit und eine in dieser Preisklasse fast konkurrenzlos gute Kamera zeichneten das Handy als eines der besten in der Mittelklasse aus. Auch der große 128-GB-Speicherplatz ist in dieser Preisklasse beispielgebend.

Redmi Note 8 Pro unter 200 Euro

Jetzt gibt es das beliebte Smartphone – das Redmi Note 8 Pro belegt Rang 6 im Beliebtheits-Ranking – für 186,68 Euro zu kaufen. Top-Preis für das Handy, das sich lange über 200 Euro halten konnte. Der Preisvergleich bestätigt, dass Saturn den besten Preis für das Xiaomi-Gerät bietet. Unter 200 Euro kommt man derzeit sonst nicht an das Handy. Der Allzeit-Bestpreis für das Gerät liegt bei 190 Euro. Saturn unterbietet diesen in der Aktion, was den Deal umso empfehlenswerter macht.

Auszug aus dem Testfazit zum Redmi Note 8 Pro, das zum damaligen Zeitpunkt noch etwas teurer war: „Das 250-Euro-Smartphone punktet mit der Haptik, der Kamera und mit seinen Multimedia-Talenten. Bei der Ausstattung spart Xiaomi aber das ein, was nötig ist, um einen attraktiven Preispunkt zu treffen. Unter dem Strich haben wir hier fast ein Flaggschiff wider Willen. In der Klasse bis 400 Euro kann sich das Redmi Note 8 Pro klar behaupten.“

Galaxy S10 und iPhone 11 ebenfalls im Angebot

Neben dem Xiaomi-Bestseller sind auch weitere Smartphones an diesem Wochenende bei Saturn im Angebot. Wer auf große Namen steht, stolpert hier über das iPhone 11, das nebst Modellbruder iPhone 11 Pro im Angebot ist. Auch Samsung ist vertreten: Mit einem 555-Euro-Schnapszahl-Angebot für das ein Jahr alte Galaxy S10.

Die Angebote gelten über das Wochenende und enden am Montagmorgen um 9 Uhr. Versandkosten entstehen nicht. Weitere Deals von Saturn und MediaMarkt gibt es etwa in der 2-für-1-Aktion oder bei den nach wie vor gültigen Gutscheinheft-Deals sowie der 3-Fach-Vorteil-Aktion von Saturn.

