Schneller Vodafone-Tipp: 2 GB für 3 Euro – das macht den Tarif so praktisch

Nicht jeder benötigt ein riesiges Daten-Kontingent im Handyvertrag oder eine Allnet-Flat für stundenlanges Telefonieren. Zählst du zu diesen Nutzern, oder möchtest das Smartphone eines Familienmitgliedes mit einem preiswerten Tarif ausstatten? Dann ist das aktuelle Angebot von Crash genau das richtige für dich. Regulär ist der Tarif im Vodafone-Netz mit 9,99 Euro bepreist. Das ist für das Gebotene etwas teurer. Jetzt kostet er aber nur rund 3 Euro im Monat und wird damit so richtig interessant. Das Angebot gilt aber nur wenige Tage (bis 27. März buchbar).

→ Direkt zum Angebot von Crash

Handytarif für 2,99 Euro: Das steckt drin

Der „Crash Minuten-Tarif 2 GB LTE“ beinhaltet zum Schnäppchenpreis von 2,99 Euro pro Monat die namensgebenden 2 GB Datenvolumen, dazu jeden Monat 100 Freiminuten für Gespräche in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze. Außerdem gibt es Monat für Monat 100 Gratis-SMS. Solltest du dieses Kontingent überschreiten, würde jede weitere Minute oder SMS mit 9 Cent berechnet. Dies ist ein marktüblicher Preis, den auch Aldi Talk und Co. in ihren Prepaid-Tarifen aufrufen. Insgesamt lohnt sich der Tarif dadurch aber natürlich nicht für Quasselstrippen.

Die Daten-Geschwindigkeit für die 2 GB High-Speed-Volumen beträgt 21,6 Mbit/s im Downstream und maximal 3,6 Mbit/s im Upstream. Auch EU-Roaming ist möglich, so kannst du das Datenvolumen auch im europäischen Ausland nutzen. Ebenso Voice over LTE (VoLTE) und WLAN Call.

Crash gehört als Klarmobil-Marke zur Freenet-Gruppe (ehemals Mobilcom-Debitel) und setzt auf das Mobilfunknetz von Vodafone. Mit den vorgestellten Konditionen eignet sich deren Tarif ideal für Wenig-Nutzer wie jüngere Kinder, Senioren oder als SIM-Karte fürs Zweithandy. Dank eSIM-Support könntest du den Tarif auch in einer Smartwatch (außer Apple Watch) einsetzen.

Crash: Das kostet der Tarif dich wirklich

Crash ruft für den Tarif „Crash Minuten-Tarif 2 GB LTE“ eine monatliche Grundgebühr von 2,99 Euro auf, wenn du im Aktionszeitraum (bis 27.3.) buchst. Dieser Preis setzt sich aus dem regulären Preis von 9,99 Euro und einer automatischen Gutschrift von 7 Euro auf jeder Monatsrechnung zusammen. In der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommen also insgesamt überschaubare Kosten von 71,76 Euro auf dich zu. Dazu kommt eine einmalige Anschlussgebühr inklusive Versand der SIM-Karte. Diese beträgt 9,99 Euro.

eSIM möglich: Das macht den Tarif besonders praktisch und vielseitig

Du kannst den Tarif aber auch als eSIM abschließen. Die Anschlussgebühr fällt dann zwar auch an, du kannst aber einerseits direkt loslegen. Andererseits kannst du mit eSIM-Verträgen dein mobiles Internet auch auf eine entsprechend ausgerüstete Smartwatch bringen. Auch für die Dual-SIM-Funkion in iPhones oder Google-Pixel-Smartphones benötigst du eine eSIM, die du nur noch im Gerät selbst aktivieren musst.

Übrigens: Nach Ablauf der 24 Monate Mindestvertragslaufzeit besteht jederzeit die Möglichkeit mit einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dies ist auch angebracht, da nach 24 Monaten die automatische Gutschrift wegfällt. Ab dem 25. Monat kostet der Tarif also die regulären 9,99 Euro pro Monat. Viel zu teuer für 2 GB – so unsere Meinung.