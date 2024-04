Wirklich wahr: Vodafone verschenkt gerade 200 GB Datenvolumen

Die Datenboost-Aktion gab es bereits in der Vergangenheit bei Vodafone und ist äußerst beliebt. Der Clou: Bei zwei Tarifen schenkt dir der Anbieter jetzt jeden Monat 200 GB Datenvolumen. Im GigaMobil Young L für Nutzer unter 28 Jahre sicherst du dir ganze 300 GB für rund 30 Euro im Monat. Und Nutzer über 28 erhalten 250 GB für monatlich 39,99 Euro. Und das inklusive 5G direkt beim Netzbetreiber. Allerdings soll die Aktion nur noch bis einschließlich 1. Mai laufen – danach ist Schluss.

Vodafone GigaMobil M – das steckt drin

Wer viel unterwegs ist und dabei gern Filme, Serien und sonstige Videos in Bus und Bahn streamt, braucht ein großes Datenpolster. Und direkt bei Vodafone kommst du jetzt an 250 beziehungsweise 300 GB zu einem wirklich fairen Preis. Für alle ist dabei der GigaMobil M mit 250 GB im Angebot. Junge Nutzer unter 28 profitieren nochmal von mehr Datenvolumen sowie einer geringeren Monatsgebühr. Aber dazu später mehr.

Beim GigaMobil M Tarif von Vodafone bekommst du gerade nicht nur 20 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr, sondern auch 250 statt ursprünglich 50 GB Datenvolumen. Also ein Upgrade von satten 200 GB. Dadurch zahlst du im Monat nur noch 39,99 Euro statt 49,99 Euro und machst dich unabhängig vom heimischen WLAN oder Hotspots unterwegs. Optimal ist das auch für Menschen, die unterwegs arbeiten möchten und einen mobilen Hotspot von ihrem Handy starten. Außerdem schenkt dir Vodafone gerade den Anschlusspreis von normalerweise 39,99 Euro. Bist du bereits Internet- & Festnetz-Kunde bei Vodafone, reduziert sich die monatliche Gebühr nochmal um 10 Euro. Die Mindestlaufzeit beträgt dabei 24 Monate.

Aber was bekommst du nun alles für dein Geld? Das üppige 250 GB Datenvolumen bringt dich zum einen ins schnelle und zuverlässige 5G-Netz. Zum anderen ist eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze enthalten. SMS verschickst du ebenfalls kostenfrei in deutschen Mobilfunknetzen. EU-Roaming ist ebenso inklusive, wodurch du auch innerhalb der EU dieselben Konditionen hast.

Unter 28? So holst du noch mehr raus

Noch besser wird das aktuelle Angebot aber für Nutzer unter 28 Jahre. Dann bekommst du den GigaMobil Young L Tarif mit 300 GB statt 100 GB nämlich jeden Monat rund 8 Euro günstiger. So stehen auf der Monatsrechnung nur noch 30,39 Euro. 5G, eine Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming bekommst du auch hier dazu. Und der Anschlusspreis fällt ebenfalls weg. Hast du hier bereits Internet & Festnetz bei Vodafone, reduziert sich die monatliche Gebühr sogar auf nur noch 20,39 Euro.