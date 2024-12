Riesen-Rabatte & Gratis-Extras bei HUAWEI: Mit Tablets, Smartwatches und Co.

Egal, ob Tablet, Smartwatch, Kopfhörer oder andere hochwertige Technik – bei HUAWEI kommst du momentan erstaunlich günstig und mit coolen Gratis-Extras an deine Wunschgeräte. Der Hersteller verlängert nämlich teilweise seine Angebote rund um den vergangenen Black Friday und sorgt dadurch weiterhin für Top-Angebote. Unsere Highlights der Aktion stellen wir dir hier vor.

Matepad Pro 13.2“ mit großem Rabatt

Das Matepad Pro ist der wohl spannendste Deal bei HUAWEI. Kein Wunder also, dass die Variante mit 12 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher bereits ausverkauft ist. Weiterhin erhältlich ist hingegen das Modell mit 256 GB Speicher – und hier sparst du aktuell immerhin 200 Euro. Du bekommst hier ein Tablet mit einem 13,2 Zoll großem OLED-Display, das mit einer Helligkeit von 1.000 Nits punkten kann. Insgesamt ist das Matepad 5,5 mm breit und wiegt nur 580 Gramm, weshalb du es easy überall mit hinnehmen kannst.

Für nur 799 Euro packt dir HUAWEI zusätzlich zum Tablet zudem noch den M-Pencil mit ins Paket. Einen Coupon (APCHW179) für die FreeBuds Pro 3 im Warenwert von 179 Euro gibt’s noch obendrauf. Normalerweise müsstest du für das Tablet 999 Euro zahlen, doch dank des aktuellen Rabatts rauschen die Kosten auf nur 799 Euro runter, was vor allem in Anbetracht der Gratisbeigaben ein wirklich guter Preis ist.

Falls das Modell mit 512 GB SSD-Speicher bald wieder verfügbar sein sollte, können wir dieses ebenfalls empfehlen. Hier sparst du sogar krasse 400 Euro im Vergleich zum UVP und sicherst dir – neben den anderen Gratis-Extras – auch noch eine passende Tastatur kostenlos dazu.

HUAWEI WATCH GT 4 Serie im Top-Deal mit Gratis-Armband

Wenn du dich eher für eine Smartwatch interessierst, kommt die GT 4 Serie vielleicht für dich in Frage. Die Uhren sind in einem zeitlosen Design gehalten und es gibt sie in 46 mm und 41 mm. Das AMOLED-Display ermöglicht dir eine klare Sicht auf alle Funktionen der Uhr. Sie kommt mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen daher und bietet dir umfassende Möglichkeiten, deine Gesundheits- und Fitnessdaten zu überwachen. So misst sie unter anderem deine Herzfrequenz oder deine Körpertemperatur.

Eigentlich kostet dich die Watch GT 4 in 46 mm und einem schwarzen Gehäuse aus Edelstahl 249 Euro. Aktuell kommst du jedoch schon für 179 Euro dran und on top schenkt dir HUAWEI noch ein Armband zum Wechseln. Du möchtest lieber eine andere Variante? Die gesamte Watch GT 4 Serie ist aktuell reduziert, nachfolgend haben wir dir die Angebote aufgelistet:

