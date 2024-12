Preissturz: Dieser Dyson-Akkusauger ist jetzt satte 35 Prozent günstiger

Bei MediaMarkt läuft gerade die Dyson Week, bei der sämtliche Produkte des Herstellers teils deutlich reduziert sind. Darunter sind nicht nur (Akku-)Staubsauger, sondern auch Haarstyler, Luftreiniger, Lampen und sogar Kopfhörer rabattiert. Hier wollen wir uns aber ein Angebot zum Dyson V11 Extra (2024) einmal genauer ansehen. Denn dank 35 Prozent Rabatt ist dieses Modell jetzt für Dyson-Verhältnisse wirklich erschwinglich.

Das kann der Dyson-Akkusauger und das liegt im Karton

Im Angebot ist ein erstklassiger Dyson-Akkusauger aus diesem Jahr. Der Dyson V11 Extra (2024) hat ein cooles Design mit edlen Elementen in Anthrazit und Violett. Er bietet dank Hyperdymium Motor und 545 Watt eine hohe Saugkraft und hilft so, selbst hartnäckigen Schmutz aus Teppichen und Polstermöbeln zu entfernen. Insgesamt stehen dir hier drei Leistungsstufen zur Verfügung. Im Eco-Modus sollen bis zu 120 Minuten Akkulaufzeit am Stück drin sein. Das ist wirklich stark und selten im Vergleich zu anderen Konkurrenten. Bei stärkeren Verschmutzungen kannst du aber auch in den Med- oder Boost-Modus schalten, um auch festsitzenden Staub und Schmutz zu entfernen.

Praktisch: Dyson hat eine spezielle Bodenbürste entwickelt, in der sich Haare nicht mehr oder kaum noch verheddern sollen. Insbesondere Tierbesitzer dürften sich darüber freuen. Darüber hinaus ist hier einiges an Zubehör dabei, das die Reinigung auch an diversen anderen Stellen im Haus, Auto oder Wohnmobil erleichtert. Die Kombi-Zubehördüse, Fugendüse und Mini-Elektrobürste kannst du direkt mit dem Handgerät verbinden, um sämtliche Möbel zu säubern. Du kannst sie aber auch für eine Verlängerung am Saugrohr anbringen. Der mitgelieferte Flex-Adapter hilft zudem unter dem Sofa oder Bett sauberzumachen, ohne dich verrenken zu müssen. Wichtig für Allergiker: Das Filtersystem entfernt bis zu 99,97 Prozent kleinster Staubpartikel von den jeweiligen Flächen. Dadurch können sich gegebenenfalls Allergie-Symptome verringern.

Über 200 Euro Rabatt: Lohnt sich der Deal?

Bei MediaMarkt ist der Dyson V11 Extra (2024) gerade satte 35 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 389 statt 599 Euro. Der Versand ist kostenfrei. Wie stark das Angebot wirklich ist, zeigt aber erst ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf. Denn das nächstbeste Angebot ist rund 60 Euro teurer. Und in der Vergangenheit schwankte der Preis meist zwischen 500 und 650 Euro – du machst gerade also einen wirklich guten Deal. Aber auch die anderen Angebote der Dyson Week sind einen Blick wert, schau doch einfach mal vorbei!